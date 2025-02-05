Адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні, - Bloomberg
Сьогодні, 10:01
Союзники США очікують, що адміністрація Дональда Трампа представить план щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині наступного тижня.
Про це передає Bloomberg, пише LB.ua.
План озвучить спецпредставник Трампа Кіт Келлог.
Конференція відбуватиметься 14-16 лютого. При цьому коментарі Келлога та інших представників США за останні тижні натякають на план пошуку «миру через силу».
Серед елементів цього плану — потенційне заморожування війни та залишення окупованої російськими військами території у невизначеному стані. Також йдеться про надання Україні гарантій безпеки, які б гарантували, що РФ не зможе знову напасти.
Келлог дав зрозуміти, що США хотіли б, аби вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп показує, що доступ до критично важливих мінералів в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання війни.
Кіт Келлог підтвердив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.
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Про це передає Bloomberg, пише LB.ua.
План озвучить спецпредставник Трампа Кіт Келлог.
Конференція відбуватиметься 14-16 лютого. При цьому коментарі Келлога та інших представників США за останні тижні натякають на план пошуку «миру через силу».
Серед елементів цього плану — потенційне заморожування війни та залишення окупованої російськими військами території у невизначеному стані. Також йдеться про надання Україні гарантій безпеки, які б гарантували, що РФ не зможе знову напасти.
Келлог дав зрозуміти, що США хотіли б, аби вибори в Україні відбулися після припинення вогню, тоді як Трамп показує, що доступ до критично важливих мінералів в обмін на підтримку США може бути частиною врегулювання війни.
Кіт Келлог підтвердив, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.
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