На Волині чоловік у магазині викрав з каси гроші та втік

Ковельські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який пограбував підприємця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився у магазині у Ковелі. Оперативники розшукали підозрюваного, за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.Учора до поліції надійшло повідомлення від 21-річного підприємця, місцевого жителя, про те, що перебуваючи у його магазині, зловмисник відкрито викрав із каси гроші та втік.За вказаною адресою прибули наряди поліції та співробітники карного розшуку.Зловмисником виявився 37-річний ковельчанин, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Наразі, за процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.