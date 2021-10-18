На Волині чоловік у магазині викрав з каси гроші та втік

На Волині чоловік у магазині викрав з каси гроші та втік
Ковельські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який пограбував підприємця.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у магазині у Ковелі. Оперативники розшукали підозрюваного, за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Учора до поліції надійшло повідомлення від 21-річного підприємця, місцевого жителя, про те, що перебуваючи у його магазині, зловмисник відкрито викрав із каси гроші та втік.

За вказаною адресою прибули наряди поліції та співробітники карного розшуку.

Зловмисником виявився 37-річний ковельчанин, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Наразі, за процесуального керівництва прокуратури, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 186 – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, пограбування, поліція
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