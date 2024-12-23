Через «Ягодин» водій вантажівки у кишені намагався провезти психотропні речовини

Після спрацювання службового собаки в кишенях одягу водія вантажівки, який виїжджав з України через митний пост Ягодин, було виявлено понад 8 грам кристалоподібної речовини білого кольору.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Вона дуже схожа на «альфа PVP» - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений. Поряд також знайдено 2 саморобні пристрої для куріння. Усе було обмотано чорним скотчем. Знахідку передадуть на експертизу.До правоохоронців скеровано повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки злочину. Як виявилось, цей громадянин у минулому році уже притягувався до відповідальності за спробу перевезення психотропів. Тож його дії попередньо кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.