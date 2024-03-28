Перші літаки Mirage від Франції вже в Україні





Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише



Крім того, українські пілоти пройшли кількамісячне навчання на цих літаках, тож тепер вони братимуть участь у захисті українського неба.



Нагадаємо, про те, що Париж збирається надати Києву ці літаки, стало відомо ще в червні 2024 року. Тоді президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж передасть Україні кілька таких винищувачів, а також забезпечить підготовку 4500 українських військових.



8 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню уточнив, що їх доставлять у першому кварталі 2025 року. Про кількість же не було нічого відомо.



Пізніше французьке видання La Tribune із посиланням на джерела написало, що в першому кварталі 2025-го в Україну надійде три борти.



Більше про Mirage 2000-5



Це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який виробляє компанія Dassault.



Модифікація літака Mirage 2000-5 має більш досконалий радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп'ютери, та нову інерційну навігаційну систему, що використовує лазери замість механічної системи. Ще одним удосконаленням є інтегрована система контролю та моніторингу.



Максимальна дальність польоту літака — 3335 км, а його максимальна швидкість становить 2340 км/год. Такий літак здатен нести на собі 6300 кг корисного вантажу, зокрема ракети SCALP — французьку версію крилатих ракет Storm Shadow.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну прибули перші літаки Mirage 2000, які передала Франція.Про це повідомив міністр оборони Франції, пише Громадське Крім того, українські пілоти пройшли кількамісячне навчання на цих літаках, тож тепер вони братимуть участь у захисті українського неба.Нагадаємо, про те, що Париж збирається надати Києву ці літаки, стало відомо ще в червні 2024 року. Тоді президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж передасть Україні кілька таких винищувачів, а також забезпечить підготовку 4500 українських військових.8 жовтня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню уточнив, що їх доставлять у першому кварталі 2025 року. Про кількість же не було нічого відомо.Пізніше французьке видання La Tribune із посиланням на джерела написало, що в першому кварталі 2025-го в Україну надійде три борти.Це французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління, який виробляє компанія Dassault.Модифікація літака Mirage 2000-5 має більш досконалий радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп'ютери, та нову інерційну навігаційну систему, що використовує лазери замість механічної системи. Ще одним удосконаленням є інтегрована система контролю та моніторингу.Максимальна дальність польоту літака — 3335 км, а його максимальна швидкість становить 2340 км/год. Такий літак здатен нести на собі 6300 кг корисного вантажу, зокрема ракети SCALP — французьку версію крилатих ракет Storm Shadow.

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