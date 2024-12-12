В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні





Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише



"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.



"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.



Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.



Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.



Нагадаємо:



Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.



Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головною причиною аварійних відключень в Україні є наслідки російських атак по енергосистемі.Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише Економічна правда "Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо."Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.Нагадаємо:Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

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