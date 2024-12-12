В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні

В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
Головною причиною аварійних відключень в Україні є наслідки російських атак по енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише Економічна правда.

"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.

"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.

Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.

Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.

Нагадаємо:

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.

Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська
Сьогодні, 14:03
Понад рік не було звістки: підтвердили загибель Героя з Волині Валентина Ярощука
Сьогодні, 13:47
В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
Сьогодні, 13:01
2,7 мільярда гривень перерахувала Волинська митниця у державну казну
Сьогодні, 12:39
Перші літаки Mirage від Франції вже в Україні
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців: в «Укренерго» розповіли подробиці Енергетики по-новому відключатимуть світло для українців: в «Укренерго» розповіли подробиці
12 грудень, 2024, 15:06
Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня Як на Волині відключатимуть світло завтра, 8 грудня
07 грудень, 2024, 21:14
Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де завтра у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
30 листопад, 2024, 22:13
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
20 листопад, 2024, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для ТЦК планують створити правила поведінки щодо поводження з цивільними, — Сухопутні війська
Сьогодні, 14:03
 0
Понад рік не було звістки: підтвердили загибель Героя з Волині Валентина Ярощука
Сьогодні, 13:47
 0
В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
Сьогодні, 13:01
 0
2,7 мільярда гривень перерахувала Волинська митниця у державну казну
Сьогодні, 12:39
 0
Перші літаки Mirage від Франції вже в Україні
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8