В «Укренерго» пояснили, чому почалися аварійні відключення світла в Україні
Сьогодні, 13:01
Головною причиною аварійних відключень в Україні є наслідки російських атак по енергосистемі.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише Економічна правда.
"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.
"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.
Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.
Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.
Нагадаємо:
Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.
Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.
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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", пише Економічна правда.
"Головна і фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.
"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - наголосили енергетики.
Графіки аварійних відключень скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.
Водночас енергетики підкреслили, що у регіонах з аварійними відключеннями дуже важливо дотримуватись ощадливого споживання, коли світло з’являється.
Нагадаємо:
Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у четвер 6 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.
Зранку 6 лютого у Полтавській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.
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