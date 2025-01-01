Виставив риболовецькі сітки у водосховищі: судитимуть 62-річного волинянина
Сьогодні, 19:09
Незаконно наловив риби на понад 60 тисяч гривень: волинянин постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 62-річним жителем села Цегів Луцького району незаконне зайняття рибним добувним промислом, способом масового знищення риби, що заподіяло істотну шкоду.
За даними слідства, чоловік 11 листопада 2024 року виставив заборонені знаряддя лову – риболовецькі сітки – у Мар'янівському водосховищі. Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 63 тисячі гривень, його наступного дня затримали працівники Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області.
Невдовзі обвинувачений, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 62-річним жителем села Цегів Луцького району незаконне зайняття рибним добувним промислом, способом масового знищення риби, що заподіяло істотну шкоду.
За даними слідства, чоловік 11 листопада 2024 року виставив заборонені знаряддя лову – риболовецькі сітки – у Мар'янівському водосховищі. Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 63 тисячі гривень, його наступного дня затримали працівники Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області.
Невдовзі обвинувачений, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.
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