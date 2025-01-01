Виставив риболовецькі сітки у водосховищі: судитимуть 62-річного волинянина

Незаконно наловив риби на понад 60 тисяч гривень: волинянин постане перед судом.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинене 62-річним жителем села Цегів Луцького району незаконне зайняття рибним добувним промислом, способом масового знищення риби, що заподіяло істотну шкоду.За даними слідства, чоловік 11 листопада 2024 року виставив заборонені знаряддя лову – риболовецькі сітки – у Мар'янівському водосховищі. Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 63 тисячі гривень, його наступного дня затримали працівники Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області.Невдовзі обвинувачений, який щиро розкаявся у скоєному, постане перед судом.