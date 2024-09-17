Мешканці шести будинків у Луцьку тимчасово без гарячої води
Сьогодні, 22:45
У Луцьку мешканці шести будинків на вулиці Ветеранів тимчасово залишилися без гарячого водопостачання. Причиною цього стала аварійна ситуація на теплотрасі.
Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
На період виконання ремонтних робіт гарячу воду вимкнуть у будинках № 1, 3, 7, 9, 13, 15 на вулиці Ветеранів. Лагодити трубу гарячого водопостачання комунальники розпочали 20 березня.
Відновлення послуги заплановане до кінця дня 21 березня.
Також у ДКП "Луцьктепло" додали: отримати інформацію щодо всіх аварійних ситуацій можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21 (цілодобово).
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