У Луцьку з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Ціни





Їх привезли до міста у середу, 19 березня, прокоментував Віктор Жулканич.



Компанія Vevi функціонує понад 4 роки в деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Тернополі, Вінниці, Хусті, Волочиську, Кам’янці-Подільському, а віднедавна — у Луцьку.



Як почати поїздку



Завантажте додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструйтесь. Для цього вкажіть:



ім’я;



прізвище;



електронну адресу;



номер телефону;



дату народження.



Дозвольте програмі відстежувати розташування під час використання додатка.



Після реєстрації на екрані з’явиться головне меню, вільні самокати неподалік і функція сканування QR-коду.



Відскануйте QR-код, розміщений на кермі самоката, а далі зарезервуйте або почніть поїздку.



Ціни

Розблокувати самокат коштує 9 грн. Опція резерву або паузи — 1 грн за хвилину.



Одна хвилина поїздки — 3 грн 68 коп. Годинна поїздка вартуватиме орієнтовно 220 грн.



Абонементи

В додатку пропонують абонементи на вибір:



30 хвилин — 99 грн;



15 хвилин — 59 грн;



Також є підписки на безлімітні розблокування:



7 днів — 29 грн;



10 днів — 39 грн;



місяць — 109 грн;



3 місяці — 199 грн.



Також у Луцьку працює сервіс прокату електросамокатів Jet.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулицях Луцька вже є 120 електросамокатів від української компанії Vevi.Їх привезли до міста у середу, 19 березня, прокоментував misto.media власник бізнесуКомпанія Vevi функціонує понад 4 роки в деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Тернополі, Вінниці, Хусті, Волочиську, Кам’янці-Подільському, а віднедавна — у Луцьку.Завантажте додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструйтесь. Для цього вкажіть:ім’я;прізвище;електронну адресу;номер телефону;дату народження.Дозвольте програмі відстежувати розташування під час використання додатка.Після реєстрації на екрані з’явиться головне меню, вільні самокати неподалік і функція сканування QR-коду.Відскануйте QR-код, розміщений на кермі самоката, а далі зарезервуйте або почніть поїздку.ЦіниРозблокувати самокат коштує 9 грн. Опція резерву або паузи — 1 грн за хвилину.Одна хвилина поїздки — 3 грн 68 коп. Годинна поїздка вартуватиме орієнтовно 220 грн.АбонементиВ додатку пропонують абонементи на вибір:30 хвилин — 99 грн;15 хвилин — 59 грн;Також є підписки на безлімітні розблокування:7 днів — 29 грн;10 днів — 39 грн;місяць — 109 грн;3 місяці — 199 грн.Також у Луцьку працює сервіс прокату електросамокатів Jet.

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