У Луцьку з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Ціни

У Луцьку з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Ціни
На вулицях Луцька вже є 120 електросамокатів від української компанії Vevi.

Їх привезли до міста у середу, 19 березня, прокоментував misto.media власник бізнесу Віктор Жулканич.

Компанія Vevi функціонує понад 4 роки в деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Тернополі, Вінниці, Хусті, Волочиську, Кам’янці-Подільському, а віднедавна — у Луцьку.

Як почати поїздку

Завантажте додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструйтесь. Для цього вкажіть:

ім’я;

прізвище;

електронну адресу;

номер телефону;

дату народження.

Дозвольте програмі відстежувати розташування під час використання додатка.

Після реєстрації на екрані з’явиться головне меню, вільні самокати неподалік і функція сканування QR-коду.

Відскануйте QR-код, розміщений на кермі самоката, а далі зарезервуйте або почніть поїздку.

Ціни
Розблокувати самокат коштує 9 грн. Опція резерву або паузи — 1 грн за хвилину.

Одна хвилина поїздки — 3 грн 68 коп. Годинна поїздка вартуватиме орієнтовно 220 грн.

Абонементи
В додатку пропонують абонементи на вибір:

30 хвилин — 99 грн;

15 хвилин — 59 грн;

Також є підписки на безлімітні розблокування:

7 днів — 29 грн;

10 днів — 39 грн;

місяць — 109 грн;

3 місяці — 199 грн.

Також у Луцьку працює сервіс прокату електросамокатів Jet.

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Теги: самокати, Луцьк
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