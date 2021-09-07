У Луцьку з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Ціни
Сьогодні, 08:24
На вулицях Луцька вже є 120 електросамокатів від української компанії Vevi.
Їх привезли до міста у середу, 19 березня, прокоментував misto.media власник бізнесу Віктор Жулканич.
Компанія Vevi функціонує понад 4 роки в деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Тернополі, Вінниці, Хусті, Волочиську, Кам’янці-Подільському, а віднедавна — у Луцьку.
Як почати поїздку
Завантажте додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструйтесь. Для цього вкажіть:
ім’я;
прізвище;
електронну адресу;
номер телефону;
дату народження.
Дозвольте програмі відстежувати розташування під час використання додатка.
Після реєстрації на екрані з’явиться головне меню, вільні самокати неподалік і функція сканування QR-коду.
Відскануйте QR-код, розміщений на кермі самоката, а далі зарезервуйте або почніть поїздку.
Ціни
Розблокувати самокат коштує 9 грн. Опція резерву або паузи — 1 грн за хвилину.
Одна хвилина поїздки — 3 грн 68 коп. Годинна поїздка вартуватиме орієнтовно 220 грн.
Абонементи
В додатку пропонують абонементи на вибір:
30 хвилин — 99 грн;
15 хвилин — 59 грн;
Також є підписки на безлімітні розблокування:
7 днів — 29 грн;
10 днів — 39 грн;
місяць — 109 грн;
3 місяці — 199 грн.
Також у Луцьку працює сервіс прокату електросамокатів Jet.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Їх привезли до міста у середу, 19 березня, прокоментував misto.media власник бізнесу Віктор Жулканич.
Компанія Vevi функціонує понад 4 роки в деяких містах України, зокрема в Ужгороді, Тернополі, Вінниці, Хусті, Волочиську, Кам’янці-Подільському, а віднедавна — у Луцьку.
Як почати поїздку
Завантажте додаток Vevi через PlayMarket або AppleStore і зареєструйтесь. Для цього вкажіть:
ім’я;
прізвище;
електронну адресу;
номер телефону;
дату народження.
Дозвольте програмі відстежувати розташування під час використання додатка.
Після реєстрації на екрані з’явиться головне меню, вільні самокати неподалік і функція сканування QR-коду.
Відскануйте QR-код, розміщений на кермі самоката, а далі зарезервуйте або почніть поїздку.
Ціни
Розблокувати самокат коштує 9 грн. Опція резерву або паузи — 1 грн за хвилину.
Одна хвилина поїздки — 3 грн 68 коп. Годинна поїздка вартуватиме орієнтовно 220 грн.
Абонементи
В додатку пропонують абонементи на вибір:
30 хвилин — 99 грн;
15 хвилин — 59 грн;
Також є підписки на безлімітні розблокування:
7 днів — 29 грн;
10 днів — 39 грн;
місяць — 109 грн;
3 місяці — 199 грн.
Також у Луцьку працює сервіс прокату електросамокатів Jet.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія масовано атакувала Одесу дронами: поранені діти
Сьогодні, 09:05
У Луцьку з’явився новий сервіс оренди електросамокатів. Ціни
Сьогодні, 08:24
Понад 300 пенсіонерів-водіїв звернулися в сервісні центри МВС на Волині від початку року
Сьогодні, 07:15
Sky News дізналося склад української делегації на зустрічі з США в Саудівській Аравії
Сьогодні, 05:19