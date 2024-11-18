Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа





Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише



За словами посадовця, на момент удару усі діти перебували в укритті. Зараз їх евакуйовують.



“Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим“, — зазначив Артюх.



Зараз рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок удару.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок цього руйнувань зазнали багатоповерхівки та школа.Про це повідомив начальник Сумської ОВА, пише Громадське За словами посадовця, на момент удару усі діти перебували в укритті. Зараз їх евакуйовують.“Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим“, — зазначив Артюх.Зараз рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок удару.

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