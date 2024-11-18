Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа

Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа
Росіяни вдень 24 березня завдали ракетного удару по центру Сум. Внаслідок цього руйнувань зазнали багатоповерхівки та школа.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, пише Громадське.

За словами посадовця, на момент удару усі діти перебували в укритті. Зараз їх евакуйовують.

“Робимо обхід в багатоповерхівках щодо надання допомоги постраждалим“, — зазначив Артюх.

Зараз рятувальники гасять пожежу, яка виникла внаслідок удару.

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Теги: Суми, удар
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