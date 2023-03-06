На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК

На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК
У зв'язку з плановими перервами в електропостачанні 26, 27, 28 та 31 березня у населених пунктах Боратинської громади буде припинено електропостачання.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Графік відключень світла:

26 березня з 09:00 до 17:00:

- Баківці (вул. Перемоги, Червоного Хреста, Заводська, Зарічна)
- Лаврів (вул. Центральна, Миру, Польова, Берегова, Луцька)

26 березня з 10:00 до 16:00:

- Гірка Полонка (вул. Івана Богуна, Віденська)

27 березня з 09:00 до 17:00:

- Вербаїв (вул. Дружби Народів, Дружби, Лугова)
- Коршовець (вул. Лугова, Квітнева)
- Лучиці (вул. Квітнева, Першотравнева, Вишнева, Центральна, 1-го Травня)
- Мстишин (вул. Центральна, Церковна)
- Новостав (вул. Зустрічна, Тараса Шевченка, Набережна, Шевченка)

28 березня з 09:00 до 16:00:

- Промінь (вул. Ветеранів, Лугова, Суворова, Хутірська, Перемоги, Польова, Дачна)

31 березня 09:00 до 17:00:

- Рованці (вул. Об'їздна Третя, Веселкова, Дружби, Козацька, Ранкова, Об'їздна П'ята, Північна).

Як зазначають енергетики, причиною призупинення електропостачання є планові ремонтні роботи.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцька громада, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 15:44
Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа
Сьогодні, 15:23
Вбивав на християнські свята: про найстрашнішого маніяка Волині випустили відео
Сьогодні, 15:10
На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
Сьогодні, 14:56
Вистава, після якої ви точно закохаєтесь у театр: у Луцьку запрошують на комедійну оперету «Сільва»
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Освітлення доріг і вулиць у Луцькій громаді: як вмикають електроенергію Освітлення доріг і вулиць у Луцькій громаді: як вмикають електроенергію
06 березень, 2023, 10:10
Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук Попередити лучан про аварійні відключення завчасно неможливо, бо вони є не плановими, – Поліщук
26 жовтень, 2022, 10:30
У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн У Луцькій громаді хочуть відремонтувати міст за майже 2,5 млн грн
19 березень, 05:17
У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев У Луцькій громаді висадять близько 1000 дерев
18 березень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 15:44
 0
«МХП-Баффало» та БФ «МХП-Громаді» — надійні партнери у розвитку громад
Сьогодні, 15:35
 0
Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа
Сьогодні, 15:23
 0
Вбивав на християнські свята: про найстрашнішого маніяка Волині випустили відео
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8