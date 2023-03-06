На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК





Про це



Графік відключень світла:



26 березня з 09:00 до 17:00:



- Баківці (вул. Перемоги, Червоного Хреста, Заводська, Зарічна)

- Лаврів (вул. Центральна, Миру, Польова, Берегова, Луцька)



26 березня з 10:00 до 16:00:



- Гірка Полонка (вул. Івана Богуна, Віденська)



27 березня з 09:00 до 17:00:



- Вербаїв (вул. Дружби Народів, Дружби, Лугова)

- Коршовець (вул. Лугова, Квітнева)

- Лучиці (вул. Квітнева, Першотравнева, Вишнева, Центральна, 1-го Травня)

- Мстишин (вул. Центральна, Церковна)

- Новостав (вул. Зустрічна, Тараса Шевченка, Набережна, Шевченка)



28 березня з 09:00 до 16:00:



- Промінь (вул. Ветеранів, Лугова, Суворова, Хутірська, Перемоги, Польова, Дачна)



31 березня 09:00 до 17:00:



- Рованці (вул. Об'їздна Третя, Веселкова, Дружби, Козацька, Ранкова, Об'їздна П'ята, Північна).



Як зазначають енергетики, причиною призупинення електропостачання є планові ремонтні роботи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з плановими перервами в електропостачанні 26, 27, 28 та 31 березня у населених пунктах Боратинської громади буде припинено електропостачання.Про це повідомили у Боратинській громаді.26 березня з 09:00 до 17:00:- Баківці (вул. Перемоги, Червоного Хреста, Заводська, Зарічна)- Лаврів (вул. Центральна, Миру, Польова, Берегова, Луцька)26 березня з 10:00 до 16:00:- Гірка Полонка (вул. Івана Богуна, Віденська)27 березня з 09:00 до 17:00:- Вербаїв (вул. Дружби Народів, Дружби, Лугова)- Коршовець (вул. Лугова, Квітнева)- Лучиці (вул. Квітнева, Першотравнева, Вишнева, Центральна, 1-го Травня)- Мстишин (вул. Центральна, Церковна)- Новостав (вул. Зустрічна, Тараса Шевченка, Набережна, Шевченка)28 березня з 09:00 до 16:00:- Промінь (вул. Ветеранів, Лугова, Суворова, Хутірська, Перемоги, Польова, Дачна)31 березня 09:00 до 17:00:- Рованці (вул. Об'їздна Третя, Веселкова, Дружби, Козацька, Ранкова, Об'їздна П'ята, Північна).Як зазначають енергетики, причиною призупинення електропостачання є планові ремонтні роботи.

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