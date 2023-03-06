На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 15:44
У зв'язку з плановими перервами в електропостачанні 26, 27, 28 та 31 березня у населених пунктах Боратинської громади буде припинено електропостачання.
Про це повідомили у Боратинській громаді.
Графік відключень світла:
26 березня з 09:00 до 17:00:
- Баківці (вул. Перемоги, Червоного Хреста, Заводська, Зарічна)
- Лаврів (вул. Центральна, Миру, Польова, Берегова, Луцька)
26 березня з 10:00 до 16:00:
- Гірка Полонка (вул. Івана Богуна, Віденська)
27 березня з 09:00 до 17:00:
- Вербаїв (вул. Дружби Народів, Дружби, Лугова)
- Коршовець (вул. Лугова, Квітнева)
- Лучиці (вул. Квітнева, Першотравнева, Вишнева, Центральна, 1-го Травня)
- Мстишин (вул. Центральна, Церковна)
- Новостав (вул. Зустрічна, Тараса Шевченка, Набережна, Шевченка)
28 березня з 09:00 до 16:00:
- Промінь (вул. Ветеранів, Лугова, Суворова, Хутірська, Перемоги, Польова, Дачна)
31 березня 09:00 до 17:00:
- Рованці (вул. Об'їздна Третя, Веселкова, Дружби, Козацька, Ранкова, Об'їздна П'ята, Північна).
Як зазначають енергетики, причиною призупинення електропостачання є планові ремонтні роботи.
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Про це повідомили у Боратинській громаді.
Графік відключень світла:
26 березня з 09:00 до 17:00:
- Баківці (вул. Перемоги, Червоного Хреста, Заводська, Зарічна)
- Лаврів (вул. Центральна, Миру, Польова, Берегова, Луцька)
26 березня з 10:00 до 16:00:
- Гірка Полонка (вул. Івана Богуна, Віденська)
27 березня з 09:00 до 17:00:
- Вербаїв (вул. Дружби Народів, Дружби, Лугова)
- Коршовець (вул. Лугова, Квітнева)
- Лучиці (вул. Квітнева, Першотравнева, Вишнева, Центральна, 1-го Травня)
- Мстишин (вул. Центральна, Церковна)
- Новостав (вул. Зустрічна, Тараса Шевченка, Набережна, Шевченка)
28 березня з 09:00 до 16:00:
- Промінь (вул. Ветеранів, Лугова, Суворова, Хутірська, Перемоги, Польова, Дачна)
31 березня 09:00 до 17:00:
- Рованці (вул. Об'їздна Третя, Веселкова, Дружби, Козацька, Ранкова, Об'їздна П'ята, Північна).
Як зазначають енергетики, причиною призупинення електропостачання є планові ремонтні роботи.
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