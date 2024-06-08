Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Сьогодні, 16:00
У Музейному просторі «Окольний замок» відбулася творча майстерка «Сокіл із сови не/виходить: як віршували у Луцьку 400 років тому». Подія присвячена відзначенню світового Дня поезії.
Про це повідомили на сторінці "Музейний простір "Окольний замок" у фейсбуці.
Говорили про добу Бароко і Ранній новий час в історії Луцька і Волині, занурювалися у вир тогочасних подій-реалій, черпали знання-враження про віршоване слово тих часів.
Про що і як писали чотириста років тому розказували дослідниці літератури та історії доби Бароко Галина Мартинюк і Оксана Штанько.
Галина Мартинюк - освітня менеджерка, літературознавиця, докторантка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки. Дослідила давній бароковий жанр поезії - лямент, писаний на смерть відомих людей. Любить Полісся, Волинь і Луцьк.
Оксана Штанько ‒ кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька ХVI ‒ХVII століть, завідувачка Науково-експозиційного відділу Музейного простору “Окольний замок”.
Майстерка відбулася у підземеллі Луцького єзуїтського колеґіуму - потужного інтелектуального простору ХVII - XVIII століть, де вивченню мистецтва поетики надавали особливого значення.
Крім цього, кожен учасник заходу спробував себе у ролі поета того часу, занурившись у теми, мотиви та навіть сюжети давньої поезії.
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Про це повідомили на сторінці "Музейний простір "Окольний замок" у фейсбуці.
Говорили про добу Бароко і Ранній новий час в історії Луцька і Волині, занурювалися у вир тогочасних подій-реалій, черпали знання-враження про віршоване слово тих часів.
Про що і як писали чотириста років тому розказували дослідниці літератури та історії доби Бароко Галина Мартинюк і Оксана Штанько.
Галина Мартинюк - освітня менеджерка, літературознавиця, докторантка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки. Дослідила давній бароковий жанр поезії - лямент, писаний на смерть відомих людей. Любить Полісся, Волинь і Луцьк.
Оксана Штанько ‒ кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька ХVI ‒ХVII століть, завідувачка Науково-експозиційного відділу Музейного простору “Окольний замок”.
Майстерка відбулася у підземеллі Луцького єзуїтського колеґіуму - потужного інтелектуального простору ХVII - XVIII століть, де вивченню мистецтва поетики надавали особливого значення.
Крім цього, кожен учасник заходу спробував себе у ролі поета того часу, занурившись у теми, мотиви та навіть сюжети давньої поезії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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