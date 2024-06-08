Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу

Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
У Музейному просторі «Окольний замок» відбулася творча майстерка «Сокіл із сови не/виходить: як віршували у Луцьку 400 років тому». Подія присвячена відзначенню світового Дня поезії.

Про це повідомили на сторінці "Музейний простір "Окольний замок" у фейсбуці.

Говорили про добу Бароко і Ранній новий час в історії Луцька і Волині, занурювалися у вир тогочасних подій-реалій, черпали знання-враження про віршоване слово тих часів.

Про що і як писали чотириста років тому розказували дослідниці літератури та історії доби Бароко Галина Мартинюк і Оксана Штанько.

Галина Мартинюк - освітня менеджерка, літературознавиця, докторантка кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури ВНУ імені Лесі Українки. Дослідила давній бароковий жанр поезії - лямент, писаний на смерть відомих людей. Любить Полісся, Волинь і Луцьк.

Оксана Штанько ‒ кандидатка історичних наук, дослідниця міської історії Луцька ХVI ‒ХVII століть, завідувачка Науково-експозиційного відділу Музейного простору “Окольний замок”.
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу

Майстерка відбулася у підземеллі Луцького єзуїтського колеґіуму - потужного інтелектуального простору ХVII - XVIII століть, де вивченню мистецтва поетики надавали особливого значення.
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу

Крім цього, кожен учасник заходу спробував себе у ролі поета того часу, занурившись у теми, мотиви та навіть сюжети давньої поезії.
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу
Як віршували у місті 400 літ тому: лучани на творчій майстерці спробували себе в ролі поетів того часу





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Теги: Луцьк, вірші, Окольний замок
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