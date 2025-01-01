Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби





"З болем і глибоким сумом повідомляю про втрату захисника, солдата Щербо Вадима Миколайовича, 22.02.1982 р. н., жителя села Краска. Знову через ненависного ворога згасла життєва свічка ще одного воїна… Знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівська громада втратила ще одного воїна, захисника рідної землі."З болем і глибоким сумом повідомляю про втрату захисника, солдата, 22.02.1982 р. н., жителя села Краска. Знову через ненависного ворога згасла життєва свічка ще одного воїна… Знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

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