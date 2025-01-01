Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби

Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби
Ратнівська громада втратила ще одного воїна, захисника рідної землі.

"З болем і глибоким сумом повідомляю про втрату захисника, солдата Щербо Вадима Миколайовича, 22.02.1982 р. н., жителя села Краска. Знову через ненависного ворога згасла життєва свічка ще одного воїна… Знову материнське серце оповите горем та тугою… Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!
Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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