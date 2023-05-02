Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Луцьку відвідав центр реабілітації учасників бойових дій

Міністр охорони здоров’я Українивідвідав Медичний центр реабілітації учасників бойових дій та Медичне об’єднання Луцької міської громади.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У рамках робочого візиту у Волинську область у медичних закладах Луцької громади побував міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.За словами міністра, його візит на Волинь передбачав два завдання: “Перше – перевірити, як запущена реабілітація, зокрема, щодо виконання нашого доручення, щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення. Друге – побачити, як використовується або монтується обладнання, що було закуплене за державні кошти”.В.о. директора Медичного центру реабілітації учасників бойових дійпоказав міністру новітню матеріальну базу центру та ознайомив з напрямками надання допомоги у закладі – реабілітацією, паліативною допомогою та медико-психологічною реабілітацією. Розповів також про умови перебування пацієнтів та забезпечення інклюзивності. Окремо наголосив на підготовці фахівців, які надають допомогу жителям громади та пораненим захисникам України.Генеральний директор Медичного об’єднання Луцької міської громадиознайомила Віктора Ляшка з організацією роботи відділення екстреної медичної допомоги міської клінічної лікарні. Міністр оглянув інтервенційний блок з новітнім ангіографічним обладнанням, що дає змогу обстежувати та лікувати патології судин різних органів; побував у кабінетах комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Оглянув інше дороговартісне обладнання, що використовується як для діагностики, так і для лікування пацієнтів.Після завершення огляду міністр зазначив, що має позитивне враження від побаченого.“Всі кластерні багатопрофільні лікарні мають реабілітаційні відділення та уклали контракти з НЗСУ. Щодо обладнання – по деякому ще залишаються кінцеві пусково-налагоджувальні роботи, а те, що вже запущене, працює, і ми сьогодні бачили, як воно використовується. Щиро вдячний всім долученим до цього процесу, велика подяка лікарям, які працюють 24/7, щоб лікувати наших людей, в тому числі і тих, хто захищає незалежність держави”, – сказав міністр.