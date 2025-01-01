Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії
Сьогодні, 19:09
У Білорусі у понеділок, 24 березня, розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни, вдруге з початку року.
Про це повідомляє Міноборони Білорусі, передає Укрінформ.
«Сьогодні державним секретаріатом Ради безпеки Республіки Білорусь розпочато перевірку бойової готовності збройних сил», - заявили у відомстві.
Зазначається, що особовому складу однієї з військових частин належить виконати комплекс заходів щодо підготовки техніки та озброєння для виконання навчально-бойових завдань, у тому числі здійснити завантаження матеріальних засобів та здійснити висування на один із полігонів збройних сил.
«Надалі підрозділам, які залучаються до перевірки, належить провести заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони в призначеному районі, а також виконати контрольні стрільби зі штатного озброєння», - додали у відомстві.
У Міноборони також вказали, що для «створення обстановки наближеної до бойової з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів» сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних БПЛА, а також авіації.
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Про це повідомляє Міноборони Білорусі, передає Укрінформ.
«Сьогодні державним секретаріатом Ради безпеки Республіки Білорусь розпочато перевірку бойової готовності збройних сил», - заявили у відомстві.
Зазначається, що особовому складу однієї з військових частин належить виконати комплекс заходів щодо підготовки техніки та озброєння для виконання навчально-бойових завдань, у тому числі здійснити завантаження матеріальних засобів та здійснити висування на один із полігонів збройних сил.
«Надалі підрозділам, які залучаються до перевірки, належить провести заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони в призначеному районі, а також виконати контрольні стрільби зі штатного озброєння», - додали у відомстві.
У Міноборони також вказали, що для «створення обстановки наближеної до бойової з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів» сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних БПЛА, а також авіації.
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