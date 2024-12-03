Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах





Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



"Старший сержант Кінах Андрій Віталійович загинув 21.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у дописі.



Лучанин Кінах Андрій Віталійович, 07.11.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.



Про дату прибуття тіла Героя до рідного міста повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна знову забрала життя воїна з Волині. Втрати зазнала Луцька громада.Про це повідомив Луцький міський голова"Старший сержант Кінах Андрій Віталійович загинув 21.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у дописі.Лучанин Кінах Андрій Віталійович, 07.11.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.Про дату прибуття тіла Героя до рідного міста повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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