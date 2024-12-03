Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах

Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
Російсько-українська війна знову забрала життя воїна з Волині. Втрати зазнала Луцька громада.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Старший сержант Кінах Андрій Віталійович загинув 21.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у дописі.

Лучанин Кінах Андрій Віталійович, 07.11.1979 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону.

Про дату прибуття тіла Героя до рідного міста повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, Волинь, Луцьк, втрата, загибель, Торецьк, Андрій Кінах
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