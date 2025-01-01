Очільник лісгоспу з Волині демобілізувався з війська та повертається на роботу
Сьогодні, 21:16
Лісівник з Волині Андрій Яцина захищав Україну ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення також став на захист Батьківщини.
Нині лісівник демобілізувався та готується знову повернутися у лісову галузь. Про це повідомляють у філії Поліського лісового фонду.
Андрій Яцина до мобілізації у 2022 році очолював тодішній Поліський лісгосп, а перед цим призначенням пройшов усі кар’єрні щаблі – від мисливствознавця до лісничого. Нещодавно демобілізувався. Повертається на улюблену роботу – також на керівну посаду, в нинішнє Ковельське надлісництво.
Чоловік зізнається: щодо роботи взагалі не переймався.
«У нас сильна корпоративна політика компанії. Я знав, що в будь-який час при бажанні за першої ж можливості повернуся на роботу. Тут навіть навпаки – може, й відпочив би довше, але треба вникати в нові умови», – розповідає жартома.
І одразу додає вже серйозно: дуже важливо, щоб кожен військовий відчував, що його чекають. Вдома, на роботі. Багато хлопців підірвали здоров’я – і фізичне, і психологічне. І не всюди у державних та приватних компанія готові до таких працівників.
«На жаль, хлопці розповідають, що часто доводиться чути: «Ви нам не підходите». «І це справжня трагедія», – зізнається Андрій Мар’янович.
«Лісівники своїх не кидають»
У 2014 році, під час першої хвилі мобілізації, Андрія Яцину призвали до 51-ї Володимир-Волинської ОМБр (нині – 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого).
Після повернення з війни тоді деякий час працював у лісовому господарстві, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Дослужився до майора.
Колеги з філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» постійно підтримували його підрозділ. Андрій Мар’янович відповідав за матеріально-технічне забезпечення і добре знає, наскільки важливою була ця допомога.
«Не згадаю точно, скільки всього передали – техніки, автівок, спорядження, дрібних, але необхідних речей. Рахунок іде на тисячі», – розповідає він.
«Ми завжди жартували, що там, де служить лісівник, допомога не припиняється. Бо його колеги завжди поруч», – додає Андрій Мар’янович.
Багато лісівників взяли до рук зброю
Окрім Андрія Яцини, на службу пішли ще двоє директорів лісгоспів з Волині – Володимир Фесик і В’ячеслав Кузьмич. Також служать хлопці з Поліського лісгоспу, який очолював Андрій Яцина: Микола Куран, Руслан Шпота, а ще Олександр Смічик із Маневицької філії, Володимир Треля та Дмитро Деркач із Колківської.
«Ми підтримуємо зв’язок. Чекаємо повернення кожного. Чесно кажучи, багато наших хлопців зарекомендували себе як висококласні військові, мають звання, посади.
Але з ким би не говорив – усі хочуть додому. В ліс. Бо це більше, ніж робота», – підсумовує Андрій Яцина.
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Нині лісівник демобілізувався та готується знову повернутися у лісову галузь. Про це повідомляють у філії Поліського лісового фонду.
Андрій Яцина до мобілізації у 2022 році очолював тодішній Поліський лісгосп, а перед цим призначенням пройшов усі кар’єрні щаблі – від мисливствознавця до лісничого. Нещодавно демобілізувався. Повертається на улюблену роботу – також на керівну посаду, в нинішнє Ковельське надлісництво.
Чоловік зізнається: щодо роботи взагалі не переймався.
«У нас сильна корпоративна політика компанії. Я знав, що в будь-який час при бажанні за першої ж можливості повернуся на роботу. Тут навіть навпаки – може, й відпочив би довше, але треба вникати в нові умови», – розповідає жартома.
І одразу додає вже серйозно: дуже важливо, щоб кожен військовий відчував, що його чекають. Вдома, на роботі. Багато хлопців підірвали здоров’я – і фізичне, і психологічне. І не всюди у державних та приватних компанія готові до таких працівників.
«На жаль, хлопці розповідають, що часто доводиться чути: «Ви нам не підходите». «І це справжня трагедія», – зізнається Андрій Мар’янович.
«Лісівники своїх не кидають»
У 2014 році, під час першої хвилі мобілізації, Андрія Яцину призвали до 51-ї Володимир-Волинської ОМБр (нині – 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого).
Після повернення з війни тоді деякий час працював у лісовому господарстві, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Дослужився до майора.
Колеги з філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» постійно підтримували його підрозділ. Андрій Мар’янович відповідав за матеріально-технічне забезпечення і добре знає, наскільки важливою була ця допомога.
«Не згадаю точно, скільки всього передали – техніки, автівок, спорядження, дрібних, але необхідних речей. Рахунок іде на тисячі», – розповідає він.
«Ми завжди жартували, що там, де служить лісівник, допомога не припиняється. Бо його колеги завжди поруч», – додає Андрій Мар’янович.
Багато лісівників взяли до рук зброю
Окрім Андрія Яцини, на службу пішли ще двоє директорів лісгоспів з Волині – Володимир Фесик і В’ячеслав Кузьмич. Також служать хлопці з Поліського лісгоспу, який очолював Андрій Яцина: Микола Куран, Руслан Шпота, а ще Олександр Смічик із Маневицької філії, Володимир Треля та Дмитро Деркач із Колківської.
«Ми підтримуємо зв’язок. Чекаємо повернення кожного. Чесно кажучи, багато наших хлопців зарекомендували себе як висококласні військові, мають звання, посади.
Але з ким би не говорив – усі хочуть додому. В ліс. Бо це більше, ніж робота», – підсумовує Андрій Яцина.
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