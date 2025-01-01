Очільник лісгоспу з Волині демобілізувався з війська та повертається на роботу

Лісівник з Волинізахищав Україну ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення також став на захист Батьківщини.Нині лісівник демобілізувався та готується знову повернутися у лісову галузь. Про це повідомляють у філії Поліського лісового фонду.Андрій Яцина до мобілізації у 2022 році очолював тодішній Поліський лісгосп, а перед цим призначенням пройшов усі кар’єрні щаблі – від мисливствознавця до лісничого. Нещодавно демобілізувався. Повертається на улюблену роботу – також на керівну посаду, в нинішнє Ковельське надлісництво.Чоловік зізнається: щодо роботи взагалі не переймався.«У нас сильна корпоративна політика компанії. Я знав, що в будь-який час при бажанні за першої ж можливості повернуся на роботу. Тут навіть навпаки – може, й відпочив би довше, але треба вникати в нові умови», – розповідає жартома.І одразу додає вже серйозно: дуже важливо, щоб кожен військовий відчував, що його чекають. Вдома, на роботі. Багато хлопців підірвали здоров’я – і фізичне, і психологічне. І не всюди у державних та приватних компанія готові до таких працівників.«На жаль, хлопці розповідають, що часто доводиться чути: «Ви нам не підходите». «І це справжня трагедія», – зізнається Андрій Мар’янович.У 2014 році, під час першої хвилі мобілізації, Андрія Яцину призвали до 51-ї Володимир-Волинської ОМБр (нині – 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого).Після повернення з війни тоді деякий час працював у лісовому господарстві, але з початком повномасштабного вторгнення знову взяв до рук зброю. Дослужився до майора.Колеги з філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» постійно підтримували його підрозділ. Андрій Мар’янович відповідав за матеріально-технічне забезпечення і добре знає, наскільки важливою була ця допомога.«Не згадаю точно, скільки всього передали – техніки, автівок, спорядження, дрібних, але необхідних речей. Рахунок іде на тисячі», – розповідає він.«Ми завжди жартували, що там, де служить лісівник, допомога не припиняється. Бо його колеги завжди поруч», – додає Андрій Мар’янович.Окрім Андрія Яцини, на службу пішли ще двоє директорів лісгоспів з Волині – Володимир Фесик і В’ячеслав Кузьмич. Також служать хлопці з Поліського лісгоспу, який очолював Андрій Яцина: Микола Куран, Руслан Шпота, а ще Олександр Смічик із Маневицької філії, Володимир Треля та Дмитро Деркач із Колківської.«Ми підтримуємо зв’язок. Чекаємо повернення кожного. Чесно кажучи, багато наших хлопців зарекомендували себе як висококласні військові, мають звання, посади.Але з ким би не говорив – усі хочуть додому. В ліс. Бо це більше, ніж робота», – підсумовує Андрій Яцина.