Юний лучанин, який грає за «Баєр», відмовився приїхати до збірної України
Сьогодні, 22:38
Журналіст Віктор Вацко повідомив про те, що форвард «Байєра» Артем Степанов, який регулярно забиває за молодіжну команду Леверкузена і потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України U-20.
Про це повідомили на сайті 1927.kiev.ua.
Як відомо, Артем Степанов є уродженцем Луцька. Повідомляється, що у Степанова конфлікт з наставником Дмитром Михайленком.
Вацко розповів, що гравець мав домовленість тренуватися на зборі зі збірною U-21, а грати Степанов мав за команду U-20.
Джерело журналіста розповіло про ситуацію.
«З огляду на минулі проблеми з тренерським штабом U-20 (інтерв'ю з великою кількістю критики, що стало вирішальним фактором), сім'я відкинула цей варіант».
«Сім'я гравця повідомила, що U-20 зараз не є опцією для Степанова», – цитує Вацко лист свого джерела з поясненнями ситуації.
Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Команда готується до чемпіонату світу, що відбудеться восени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті 1927.kiev.ua.
Як відомо, Артем Степанов є уродженцем Луцька. Повідомляється, що у Степанова конфлікт з наставником Дмитром Михайленком.
Вацко розповів, що гравець мав домовленість тренуватися на зборі зі збірною U-21, а грати Степанов мав за команду U-20.
Джерело журналіста розповіло про ситуацію.
«З огляду на минулі проблеми з тренерським штабом U-20 (інтерв'ю з великою кількістю критики, що стало вирішальним фактором), сім'я відкинула цей варіант».
«Сім'я гравця повідомила, що U-20 зараз не є опцією для Степанова», – цитує Вацко лист свого джерела з поясненнями ситуації.
Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Команда готується до чемпіонату світу, що відбудеться восени.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку зіткнулися автобус та легковик
Сьогодні, 23:00
Юний лучанин, який грає за «Баєр», відмовився приїхати до збірної України
Сьогодні, 22:38
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
Сьогодні, 20:35