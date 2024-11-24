Юний лучанин, який грає за «Баєр», відмовився приїхати до збірної України

Віктор Вацко повідомив про те, що форвард «Байєра» Артем Степанов, який регулярно забиває за молодіжну команду Леверкузена і потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України U-20.



Про це повідомили на сайті



Як відомо, Артем Степанов є уродженцем Луцька. Повідомляється, що у Степанова конфлікт з наставником Дмитром Михайленком.



Вацко розповів, що гравець мав домовленість тренуватися на зборі зі збірною U-21, а грати Степанов мав за команду U-20.



Джерело журналіста розповіло про ситуацію.



«З огляду на минулі проблеми з тренерським штабом U-20 (інтерв'ю з великою кількістю критики, що стало вирішальним фактором), сім'я відкинула цей варіант».



«Сім'я гравця повідомила, що U-20 зараз не є опцією для Степанова», – цитує Вацко лист свого джерела з поясненнями ситуації.

Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Команда готується до чемпіонату світу, що відбудеться восени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналістповідомив про те, що форвард «Байєра», який регулярно забиває за молодіжну команду Леверкузена і потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України U-20.Про це повідомили на сайті 1927.kiev.ua. Як відомо, Артем Степанов є уродженцем Луцька. Повідомляється, що у Степанова конфлікт з наставникомВацко розповів, що гравець мав домовленість тренуватися на зборі зі збірною U-21, а грати Степанов мав за команду U-20.Джерело журналіста розповіло про ситуацію.«З огляду на минулі проблеми з тренерським штабом U-20 (інтерв'ю з великою кількістю критики, що стало вирішальним фактором), сім'я відкинула цей варіант».«Сім'я гравця повідомила, що U-20 зараз не є опцією для Степанова», – цитує Вацко лист свого джерела з поясненнями ситуації.Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Команда готується до чемпіонату світу, що відбудеться восени.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію