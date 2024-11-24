Юний лучанин, який грає за «Баєр», відмовився приїхати до збірної України

Юний лучанин, який грає за «Баєр», відмовився приїхати до збірної України
Журналіст Віктор Вацко повідомив про те, що форвард «Байєра» Артем Степанов, який регулярно забиває за молодіжну команду Леверкузена і потрапляє в заявку основної команди, відмовився приїхати до збірної України U-20.

Про це повідомили на сайті 1927.kiev.ua.

Як відомо, Артем Степанов є уродженцем Луцька. Повідомляється, що у Степанова конфлікт з наставником Дмитром Михайленком.

Вацко розповів, що гравець мав домовленість тренуватися на зборі зі збірною U-21, а грати Степанов мав за команду U-20.

Джерело журналіста розповіло про ситуацію.

«З огляду на минулі проблеми з тренерським штабом U-20 (інтерв'ю з великою кількістю критики, що стало вирішальним фактором), сім'я відкинула цей варіант».

«Сім'я гравця повідомила, що U-20 зараз не є опцією для Степанова», – цитує Вацко лист свого джерела з поясненнями ситуації.
Степанов не зіграв у контрольному матчі проти Північної Ірландії. Команда готується до чемпіонату світу, що відбудеться восени.

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Теги: футбол, Україна, збірна України, Артем Степанов, Луцьк
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