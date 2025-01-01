У Луцьку зіткнулися автобус та легковик





Про це повідомляє



Поки невідомо, хто першим порушив ПДР і спровокував аварію. Відомо, що легковик зазнав суттєвих технічних пошкоджень.



Не має інформації щодо постраждалих.



Однак на місці аварії вже працюють правоохоронці.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської та Набережної сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика.Про це повідомляє ІА Конкурент , посилаючись на телеграм-канали.Поки невідомо, хто першим порушив ПДР і спровокував аварію. Відомо, що легковик зазнав суттєвих технічних пошкоджень.Не має інформації щодо постраждалих.Однак на місці аварії вже працюють правоохоронці.Деталі – згодом.

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