У Луцьку зіткнулися автобус та легковик
Сьогодні, 23:00
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської та Набережної сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика.
Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на телеграм-канали.
Поки невідомо, хто першим порушив ПДР і спровокував аварію. Відомо, що легковик зазнав суттєвих технічних пошкоджень.
Не має інформації щодо постраждалих.
Однак на місці аварії вже працюють правоохоронці.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на телеграм-канали.
Поки невідомо, хто першим порушив ПДР і спровокував аварію. Відомо, що легковик зазнав суттєвих технічних пошкоджень.
Не має інформації щодо постраждалих.
Однак на місці аварії вже працюють правоохоронці.
Деталі – згодом.
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