У Луцьку зіткнулися автобус та легковик

У Луцьку зіткнулися автобус та легковик
У Луцьку на перехресті вулиць Ковельської та Набережної сталася ДТП за участю рейсового автобуса та легковика.

Про це повідомляє ІА Конкурент, посилаючись на телеграм-канали.

Поки невідомо, хто першим порушив ПДР і спровокував аварію. Відомо, що легковик зазнав суттєвих технічних пошкоджень.

Не має інформації щодо постраждалих.

Однак на місці аварії вже працюють правоохоронці.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, ДТП, війна
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