25 березня на Волині: гортаючи календар

25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують День народження журналіст, дослідник історії Волині, начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис (на фото), політик та громадський діяч Володимир Банада.

Також у цей день особисте свято у луцького фотографа та відеографа Дмитра Байди.

Іменинники сьогоднішнього дня – Йосип, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Марія.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

25 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України». З 2001 року згідно з Указом Президента України в цей день відзначається День СБУ.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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