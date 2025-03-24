Зеленський підтвердив додаткову зустріч зі США після перемовин американців з рф

Зеленський підтвердив додаткову зустріч зі США після перемовин американців з рф
Українська делегація проведе повторні переговори з делегацією США після того, яка американські представники увесь день понеділка в Ер-Ріяді вели переговори з російською стороною, підтвердив президент Володимир Зеленський.

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, повідомляє "Європейська правда"

Зеленський сказав, що нещодавно говорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, який перебуває в Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною.

За словами президента, після зустрічі у неділю українська делегація проведе з американською делегацією додаткову зустріч.

"Вчора відбулася зустріч з американською командою. Сьогодні представники Сполучених Штатів говорили з командою війни – із представниками Росії. Після того – знову зустріч української та американської команд. Очікую також і нової доповіді", – повідомив глава держави.

Він додав, що потрібен рух "до реального миру, до гарантованої безпеки".

"Росія є єдиним суб’єктом, який затягує цю війну та знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі, сильні кроки", – заявив Зеленський.

Увесь день 24 березня у Саудівській Аравії проходять перемовини американської та російської делегацій. У Кремлі розповіли, що у центрі обговорень – питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.

Також ЗМІ повідомляли, що після завершення перемовин американців з росіянами, американська та українська делегації проведуть ще один раунд переговорів.

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Теги: США, переговори, Зеленський
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