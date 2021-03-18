Школярка з Ковеля перемогла у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка
Сьогодні, 01:15
Семикласниця ковельського ліцею №10 Ульяна Грицевич здобула перемогу у фінальному етапі ХV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини Кобзаря, піднесення престижу рідної мови, виявлення обдарованих учнів, сприяння розвитку їх потенціалу.
Підтримувала свою ученицю, допомагала пройти усі етапи конкурсу її талановитий педагог, вчитель української мови та літератури Катерина Григорівна Макарук.
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Про це інформують на сайті Ковельської міської ради.
Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини Кобзаря, піднесення престижу рідної мови, виявлення обдарованих учнів, сприяння розвитку їх потенціалу.
Підтримувала свою ученицю, допомагала пройти усі етапи конкурсу її талановитий педагог, вчитель української мови та літератури Катерина Григорівна Макарук.
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