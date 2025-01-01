Трамп анонсував підписання угоди про українські рідкоземи вже скоро

Трамп анонсував підписання угоди про українські рідкоземи вже скоро
Президент США Дональд Трамп очікує, що американо-українську угоду про рідкісноземельні метали підпишуть незабаром.

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводить Reuters.

Трамп зробив заяву про угоду з Україною під час зустрічі зі своїм кабінетом міністрів.

Також президент США додав, що Вашингтон обговорює з Києвом можливість, за якої американські компанії управлятимуть українськими електростанціями.

Угода про рідкісноземи
Нагадаємо, Україна і США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали в лютому. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.

Фінальна версія документа передбачає створення інвестиційного фонду, куди Україна спрямовуватиме кошти, отримані від продажу своїх рідкісноземельних металів, газу та нафти. США та Україна спільно управлятимуть цим фондом.

Країни мали укласти угоду наприкінці лютого, коли президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Але зустріч пішла не за планом - два лідери посварилися в Овальному кабінеті.

Через таку сварку США скасували підписання угоди з Україною. При цьому Трамп продовжував висловлювати зацікавленість в угоді.

Американська влада запевняє, що таким чином вона "зможе повернути" ті гроші, які вона витратила на допомогу Україні.

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Теги: Трамп, США, Україна
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