Волиняни – чемпіони України із бойового гопака
Сьогодні, 07:32
Спортсмени з Волині тріумфували на змаганнях всеукраїнського рівня.
Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ Спорт.
23 березня у Львові відбувся Чемпіонат України з бойового гопака, і наші спортсмени знову довели свою силу та майстерність.
Так, дострокові перемоги здобули Давид Кашуба та Матвій Ісопенко. Нововолинські спортсмени завоювали золоті медалі.
Спортсмени-чемпіони тренуються під керівництвом тренера Валентина Олександровича.
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Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ Спорт.
23 березня у Львові відбувся Чемпіонат України з бойового гопака, і наші спортсмени знову довели свою силу та майстерність.
Так, дострокові перемоги здобули Давид Кашуба та Матвій Ісопенко. Нововолинські спортсмени завоювали золоті медалі.
Спортсмени-чемпіони тренуються під керівництвом тренера Валентина Олександровича.
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