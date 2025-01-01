Волиняни – чемпіони України із бойового гопака

Волиняни – чемпіони України із бойового гопака
Спортсмени з Волині тріумфували на змаганнях всеукраїнського рівня.

Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ Спорт.

23 березня у Львові відбувся Чемпіонат України з бойового гопака, і наші спортсмени знову довели свою силу та майстерність.

Так, дострокові перемоги здобули Давид Кашуба та Матвій Ісопенко. Нововолинські спортсмени завоювали золоті медалі.

Спортсмени-чемпіони тренуються під керівництвом тренера Валентина Олександровича.

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Теги: Волинь, спорт, бойовий гопак
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