Волиняни – чемпіони України із бойового гопака





Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ Спорт.



23 березня у Львові відбувся Чемпіонат України з бойового гопака, і наші спортсмени знову довели свою силу та майстерність.



Так, дострокові перемоги здобули Давид Кашуба та Матвій Ісопенко. Нововолинські спортсмени завоювали золоті медалі.



Спортсмени-чемпіони тренуються під керівництвом тренера Валентина Олександровича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмени з Волині тріумфували на змаганнях всеукраїнського рівня.Про це повідомляють у спільноті Нововолинськ Спорт.23 березня у Львові відбувся Чемпіонат України з бойового гопака, і наші спортсмени знову довели свою силу та майстерність.Так, дострокові перемоги здобулитаНововолинські спортсмени завоювали золоті медалі.Спортсмени-чемпіони тренуються під керівництвом тренера

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію