Деталі тривалого миру в Україні можуть обговорюватися лише після повного припинення вогню, - Держдеп





Як пише Дональд Трамп та очільник американської дипломатії Марко Рубіо.



Речниця ухилилася від питання щодо того, чи можна довіряти російському диктатору Путіну в питанні зупинки бойових дій, зазначивши, що "результат переговорів важливіший за довіру".



"Йдеться про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ. Справа точно не в довірі і не в тому, з ким ви маєте справу, і чи подобається він вам", - додала посадовиця.



Українська делегація продовжила на один день перебування в Ер-Ріяді для переговорів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що детальне обговорення "розбіжностей та того, що відбуватиметься після війни, коли йтиметься про тривалий мир" може відбутися лише за попереднього досягнення режиму припинення вогню.Як пише "Укрінформ" , на цьому наполягають президентта очільник американської дипломатіїРечниця ухилилася від питання щодо того, чи можна довіряти російському диктатору Путіну в питанні зупинки бойових дій, зазначивши, що "результат переговорів важливіший за довіру"."Йдеться про те, щоб дійти до кінцевої точки, з якою погодиться світ. Справа точно не в довірі і не в тому, з ким ви маєте справу, і чи подобається він вам", - додала посадовиця.Українська делегація продовжила на один день перебування в Ер-Ріяді для переговорів.

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