На Волині водій автівки злетів у кювет: він - у реанімації





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 19:30, поблизу Горохова Луцького району. 39-річний житель села Пірванче під час маневру обгону не впорався з керуванням автомобілем Ford, з’їхав з проїзної частини дороги та перекинувся. Внаслідок цього - водій отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили до реанімаційного відділення.



На місці працювали слідчі поліції. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські зʼясовують обставини ДТП поблизу Горохова.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 19:30, поблизу Горохова Луцького району. 39-річний житель села Пірванче під час маневру обгону не впорався з керуванням автомобілем Ford, з’їхав з проїзної частини дороги та перекинувся. Внаслідок цього - водій отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили до реанімаційного відділення.На місці працювали слідчі поліції. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію