Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької

Комарницької Оксани Омелянівни.



Про це



Народилася 18 лютого 1964 року в м.Радехів, Львівської області. З 1981 по 1986 рік навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім.Івана Франка.



З 1986 року – адвокат Волинської обласної колегії адвокатів. Член спілки адвокатів України.



З 2006 по 2012 рік - член ВККА України та голова дисциплінарної палати Волинської КДКА.



У 2012 році обрана представником від адвокатів Волинської області в Раду адвокатів України.



Неодноразово була нагороджена різними відзнаками за сумлінну працю та розвиток адвокатури України.



"В скорботі голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам`ятаємо..." - зазначають колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце відомого адвоката, представника від адвокатів Волинської області в РАУ і просто чудової людиниПро це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.Народилася 18 лютого 1964 року в м.Радехів, Львівської області. З 1981 по 1986 рік навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім.Івана Франка.З 1986 року – адвокат Волинської обласної колегії адвокатів. Член спілки адвокатів України.З 2006 по 2012 рік - член ВККА України та голова дисциплінарної палати Волинської КДКА.У 2012 році обрана представником від адвокатів Волинської області в Раду адвокатів України.Неодноразово була нагороджена різними відзнаками за сумлінну працю та розвиток адвокатури України."В скорботі голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам`ятаємо..." - зазначають колеги.

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