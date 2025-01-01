Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької

Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької
Перестало битися серце відомого адвоката, представника від адвокатів Волинської області в РАУ і просто чудової людини Комарницької Оксани Омелянівни.

Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.

Народилася 18 лютого 1964 року в м.Радехів, Львівської області. З 1981 по 1986 рік навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім.Івана Франка.

З 1986 року – адвокат Волинської обласної колегії адвокатів. Член спілки адвокатів України.

З 2006 по 2012 рік - член ВККА України та голова дисциплінарної палати Волинської КДКА.

У 2012 році обрана представником від адвокатів Волинської області в Раду адвокатів України.

Неодноразово була нагороджена різними відзнаками за сумлінну працю та розвиток адвокатури України.
Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької

"В скорботі голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам`ятаємо..." - зазначають колеги.

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Теги: Волинь, адвокатка, смерть
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