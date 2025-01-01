Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької
Сьогодні, 10:53
Перестало битися серце відомого адвоката, представника від адвокатів Волинської області в РАУ і просто чудової людини Комарницької Оксани Омелянівни.
Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.
Народилася 18 лютого 1964 року в м.Радехів, Львівської області. З 1981 по 1986 рік навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім.Івана Франка.
З 1986 року – адвокат Волинської обласної колегії адвокатів. Член спілки адвокатів України.
З 2006 по 2012 рік - член ВККА України та голова дисциплінарної палати Волинської КДКА.
У 2012 році обрана представником від адвокатів Волинської області в Раду адвокатів України.
Неодноразово була нагороджена різними відзнаками за сумлінну працю та розвиток адвокатури України.
"В скорботі голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам`ятаємо..." - зазначають колеги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.
Народилася 18 лютого 1964 року в м.Радехів, Львівської області. З 1981 по 1986 рік навчалася на юридичному факультеті Львівського державного університету ім.Івана Франка.
З 1986 року – адвокат Волинської обласної колегії адвокатів. Член спілки адвокатів України.
З 2006 по 2012 рік - член ВККА України та голова дисциплінарної палати Волинської КДКА.
У 2012 році обрана представником від адвокатів Волинської області в Раду адвокатів України.
Неодноразово була нагороджена різними відзнаками за сумлінну працю та розвиток адвокатури України.
"В скорботі голови схиляємо, сумуємо, любимо, пам`ятаємо..." - зазначають колеги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Фура з Волині заблокувала рух транспорту у Словаччині
Сьогодні, 11:20
Перестало битися серце відомої адвокатки з Волині Оксани Комарницької
Сьогодні, 10:53
Росія вночі запустила по Україні ракету та понад сотню дронів
Сьогодні, 10:16
На Волині водій автівки злетів у кювет: він - у реанімації
Сьогодні, 10:03