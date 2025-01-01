Росія вночі запустила по Україні ракету та понад сотню дронів
Сьогодні, 10:16
У ніч на 25 березня 2025 року росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 139 ударними дронами.
Як повідомили у Повітряних силах, ракету окупанти випустили із Криму, а ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запускали із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди на тимчасово окупованому півострові.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.
34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у Повітряних силах, ракету окупанти випустили із Криму, а ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запускали із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди на тимчасово окупованому півострові.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.
34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія вночі запустила по Україні ракету та понад сотню дронів
Сьогодні, 10:16
На Волині водій автівки злетів у кювет: він - у реанімації
Сьогодні, 10:03