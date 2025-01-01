Росія вночі запустила по Україні ракету та понад сотню дронів

Росія вночі запустила по Україні ракету та понад сотню дронів
У ніч на 25 березня 2025 року росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 139 ударними дронами.

Як повідомили у Повітряних силах, ракету окупанти випустили із Криму, а ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів запускали із напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди на тимчасово окупованому півострові.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

34 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина.

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Теги: Україна, росія, війна
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