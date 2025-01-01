США і росія готують спільну заяву щодо переговорів в Ер-Ріяді на 10 ранку, – ЗМІ
Сьогодні, 09:40
США та Росія зроблять спільну заяву за підсумками переговорів в Саудівській Аравії о 10 ранку 25 березня.
Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, пише Українська правда.
"Заява має бути оприлюднена о 4 ранку за Вашингтоном, округ Колумбія, та об 11 ранку за Москвою (10 ранку за Києвом – ред.), повідомили два джерела", - йдеться в повідомленні.
Переговори в Ер-Ріяді були спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.
За словами співрозмовників CBS News, поки деталі заяви достеменно незрозумілі, проте звіти, які американська технічна група в Ер-Ріяді передала адміністрації Трампа, виглядали оптимістично.
Одне джерело повідомило, що українських чиновників також проінформували про результати переговорів.
24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами.
У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
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Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, пише Українська правда.
"Заява має бути оприлюднена о 4 ранку за Вашингтоном, округ Колумбія, та об 11 ранку за Москвою (10 ранку за Києвом – ред.), повідомили два джерела", - йдеться в повідомленні.
Переговори в Ер-Ріяді були спрямовані на досягнення угоди про припинення вогню в Чорному морі.
За словами співрозмовників CBS News, поки деталі заяви достеменно незрозумілі, проте звіти, які американська технічна група в Ер-Ріяді передала адміністрації Трампа, виглядали оптимістично.
Одне джерело повідомило, що українських чиновників також проінформували про результати переговорів.
24 березня російська та американська делегації завершили переговори, які проходили в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді та стосувались завершення російського вторгнення в Україну. За даними російських пропагандистів, зустріч між Росією та США тривала 12 годин з перервами.
У Кремлі раніше говорили, що у центрі обговорень з американською делегацією в Саудівській Аравії буде питання про поновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої росіяни вийшли у 2023 році.
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