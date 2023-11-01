Псевдоподатківці надсилають волинянам фейкові рахунки та «збивають» гроші з підприємців





На це звертають увагу платників податків у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.



Зокрема, платникам податків Волині надходять електронні листи нібито з офіційних адрес ГУ ДПС у Волинській області чи паперові документи, що містять підроблені підписи та печатки установи, з проханням зв’язатись з керівництвом та/або про надання одноразової фінансової допомоги для потреб ЗСУ чи грошових коштів для вирішення проблемних питань платників податків.



Такі фейкові листи - звернення – електронні чи паперові, не мають жодного відношення до діяльності податкової служби, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області та просять платників податків за жодних умов не реагувати на прохання псевдоподатківців, натомість - звертатись до правоохоронних органів та інформувати про подібні випадку сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видаючи себе за посадовців органів ДПС, певні невстановлені особи звертаються шляхом листування чи телефоном до господарюючих суб’єктів області з вимогою надати грошові кошти.На це звертають увагу платників податків у секторі з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області.Зокрема, платникам податків Волині надходять електронні листи нібито з офіційних адрес ГУ ДПС у Волинській області чи паперові документи, що містять підроблені підписи та печатки установи, з проханням зв’язатись з керівництвом та/або про надання одноразової фінансової допомоги для потреб ЗСУ чи грошових коштів для вирішення проблемних питань платників податків.Такі фейкові листи - звернення – електронні чи паперові, не мають жодного відношення до діяльності податкової служби, - наголошують у Головному управлінні ДПС у Волинській області та просять платників податків за жодних умов не реагувати на прохання псевдоподатківців, натомість - звертатись до правоохоронних органів та інформувати про подібні випадку сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected] , або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.

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