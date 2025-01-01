Реанімували 30 хвилин: волинські медики «швидкої» повернули «з того світу» жінку та двох чоловіків

Медики КП "ВОЦЕМДМК" Луцького міського відділення №1 та №2 провели три успішні серцево-легеневі реанімації.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.21 березня о 22:42 год на лінію «103» надійшов виклик, що на одній з вулиць обласного центру перебуває жінка без свідомості. На виклик була направлена бригада парамедиків Луцького міського відділення ЕМД №2. По прибуттю на місце було виявлено жінку приблизно 60 років без ознак життя. Встановлено діагноз: "Раптова смерть". Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Завдяки швидкій та злагодженій роботі бригади через 30 хвилин реанімаційних заходів вдалось відновити серцебиття, у жінки з’явився пульс на магістральних артеріях. Після стабілізації стану пацієнтку було доставлено до профільного закладу охорони здоров'я.22 березня о 2.51 год поступив виклик бригади Луцького міського відділення ЕМД №1 у село Струмівка Луцького району з приводу втрати свідомості у чоловіка віком 68 років. По прибуттю бригади на місце медики констатували раптову зупинку кровообігу. Було негайно розпочато реанімаційні заходи. На моніторі дефібрилятора фіксувалася асистолія. Відновлення спонтанного кровообігу відбулося через 6 хвилин. Пацієнта на апараті штучної вентиляції легень було доставлено у профільний заклад охорони здоров'я.22 березня о 22.09 год надійшов виклик бригади Луцького міського відділення ЕМД №1 у місто Луцьк з приводу раптової зупинки кровообігу і втрати свідомості у чоловіка віком 50 років. До прибуття медиків родичі пацієнта, слідуючи вказівкам диспетчера, самостійно проводили непрямий масаж серця. Після прибуття на місце події бригада ЕМД виявила у чоловіка фібриляцію шлуночків. Було зроблено електричний розряд дефібрилятором. Далі проводилася серцево-легенева реанімація. Через 12 хвилин серцевий ритм відновився. Але потім у пацієнта знову була зафіксована фібриляція шлуночків. Після повторного електророзряду і через 10 хвилин реанімаційних заходів серцевий ритм відновився. Чоловіка з підключенням до апарату ШВЛ доставлено у заклад охорони здоров'я.