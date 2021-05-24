Збірна ветеранів з Волині здобула 10 медалей на змаганнях у Львові
Сьогодні, 11:09
22 березня у Львові волинська збірна Trenvet Volyn Team взяла участь у змаганнях «Сильні України» з адаптивних видів спорту серед ветеранів і ветеранок та чинних військових, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України.
Збірну створили у цьому році, а у такому складі команда змагалась вперше, розповів misto.media керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц.
У команді 14 ветеранів, серед яких — дві ветеранки:
Алла Сенченко;
Людмила Кравчук;
Тарас Сасовський;
Олег Моргун;
Віктор Шемедюк;
Андрій Поліщук;
Максим Денисенко;
Антон Борисов;
В’ячеслав Оксентюк;
Ігор Павляк;
Дмитро Ціхоцький;
Володимир Паламар;
Сергій Волощук;
Олександр Марчук.
Учасники готуються за програмою «Trenvet» — спеціально розроблений додаток з безплатними тренуваннями для ветеранів.
Команда здобула золото, срібло і бронзу за силові види програм, зокрема за:
веслування на тренажері;
велотренажер;
жим гирі;
жим штанги.
Надалі протягом року учасники продовжать їздити на більшість змагань, аби потрапити до національної збірної та брати участь у міжнародних змаганнях.
12 квітня в Івано–Франківську вже заплановані наступні змагання, а згодом — 3 травня, команда відправиться до столиці, зазначив Валерій Пельц.
Також плануються змагання у Луцьку, але точну дату поки не оголошують.
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Збірну створили у цьому році, а у такому складі команда змагалась вперше, розповів misto.media керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц.
У команді 14 ветеранів, серед яких — дві ветеранки:
Алла Сенченко;
Людмила Кравчук;
Тарас Сасовський;
Олег Моргун;
Віктор Шемедюк;
Андрій Поліщук;
Максим Денисенко;
Антон Борисов;
В’ячеслав Оксентюк;
Ігор Павляк;
Дмитро Ціхоцький;
Володимир Паламар;
Сергій Волощук;
Олександр Марчук.
Учасники готуються за програмою «Trenvet» — спеціально розроблений додаток з безплатними тренуваннями для ветеранів.
Команда здобула золото, срібло і бронзу за силові види програм, зокрема за:
веслування на тренажері;
велотренажер;
жим гирі;
жим штанги.
Надалі протягом року учасники продовжать їздити на більшість змагань, аби потрапити до національної збірної та брати участь у міжнародних змаганнях.
12 квітня в Івано–Франківську вже заплановані наступні змагання, а згодом — 3 травня, команда відправиться до столиці, зазначив Валерій Пельц.
Також плануються змагання у Луцьку, але точну дату поки не оголошують.
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