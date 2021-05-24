Збірна ветеранів з Волині здобула 10 медалей на змаганнях у Львові





Збірну створили у цьому році, а у такому складі команда змагалась вперше, розповів Валерій Пельц.



У команді 14 ветеранів, серед яких — дві ветеранки:



Алла Сенченко;



Людмила Кравчук;



Тарас Сасовський;



Олег Моргун;



Віктор Шемедюк;



Андрій Поліщук;



Максим Денисенко;



Антон Борисов;



В’ячеслав Оксентюк;



Ігор Павляк;



Дмитро Ціхоцький;



Володимир Паламар;



Сергій Волощук;



Олександр Марчук.



Учасники готуються за програмою «Trenvet» — спеціально розроблений додаток з безплатними тренуваннями для ветеранів.



Команда здобула золото, срібло і бронзу за силові види програм, зокрема за:



веслування на тренажері;



велотренажер;



жим гирі;



жим штанги.



Надалі протягом року учасники продовжать їздити на більшість змагань, аби потрапити до національної збірної та брати участь у міжнародних змаганнях.



12 квітня в Івано–Франківську вже заплановані наступні змагання, а згодом — 3 травня, команда відправиться до столиці, зазначив Валерій Пельц.



Також плануються змагання у Луцьку, але точну дату поки не оголошують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 березня у Львові волинська збірна Trenvet Volyn Team взяла участь у змаганнях «Сильні України» з адаптивних видів спорту серед ветеранів і ветеранок та чинних військових, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України.Збірну створили у цьому році, а у такому складі команда змагалась вперше, розповів misto.media керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України»У команді 14 ветеранів, серед яких — дві ветеранки:Учасники готуються за програмою «Trenvet» — спеціально розроблений додаток з безплатними тренуваннями для ветеранів.Команда здобула золото, срібло і бронзу за силові види програм, зокрема за:веслування на тренажері;велотренажер;жим гирі;жим штанги.Надалі протягом року учасники продовжать їздити на більшість змагань, аби потрапити до національної збірної та брати участь у міжнародних змаганнях.12 квітня в Івано–Франківську вже заплановані наступні змагання, а згодом — 3 травня, команда відправиться до столиці, зазначив Валерій Пельц.Також плануються змагання у Луцьку, але точну дату поки не оголошують.

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