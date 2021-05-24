Збірна ветеранів з Волині здобула 10 медалей на змаганнях у Львові

Збірна ветеранів з Волині здобула 10 медалей на змаганнях у Львові
22 березня у Львові волинська збірна Trenvet Volyn Team взяла участь у змаганнях «Сильні України» з адаптивних видів спорту серед ветеранів і ветеранок та чинних військових, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України.

Збірну створили у цьому році, а у такому складі команда змагалась вперше, розповів misto.media керівник Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Федерація Стронгмену України» Валерій Пельц.

У команді 14 ветеранів, серед яких — дві ветеранки:

Алла Сенченко;

Людмила Кравчук;

Тарас Сасовський;

Олег Моргун;

Віктор Шемедюк;

Андрій Поліщук;

Максим Денисенко;

Антон Борисов;

В’ячеслав Оксентюк;

Ігор Павляк;

Дмитро Ціхоцький;

Володимир Паламар;

Сергій Волощук;

Олександр Марчук.

Учасники готуються за програмою «Trenvet» — спеціально розроблений додаток з безплатними тренуваннями для ветеранів.
Збірна ветеранів з Волині здобула 10 медалей на змаганнях у Львові

Команда здобула золото, срібло і бронзу за силові види програм, зокрема за:

веслування на тренажері;

велотренажер;

жим гирі;

жим штанги.

Надалі протягом року учасники продовжать їздити на більшість змагань, аби потрапити до національної збірної та брати участь у міжнародних змаганнях.

12 квітня в Івано–Франківську вже заплановані наступні змагання, а згодом — 3 травня, команда відправиться до столиці, зазначив Валерій Пельц.

Також плануються змагання у Луцьку, але точну дату поки не оголошують.

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Теги: волиняни, ветерани, змагання
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