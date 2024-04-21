На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 21:45
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль злетів у кювет.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 березня ввечері рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова деблокували водія з автівки, що злетіла в кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та с.Павлівка Володимирського району.
Потерпілого передали медикам, йому надано допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 березня ввечері рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова деблокували водія з автівки, що злетіла в кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та с.Павлівка Володимирського району.
Потерпілого передали медикам, йому надано допомога.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня
Сьогодні, 20:00
Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії
Сьогодні, 19:09