На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО

На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО
На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль злетів у кювет.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

24 березня ввечері рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова деблокували водія з автівки, що злетіла в кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та с.Павлівка Володимирського району.
На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО

Потерпілого передали медикам, йому надано допомога.
На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварія, Горохів, Павлівка, ДТП, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Очільник лісгоспу з Волині демобілізувався з війська та повертається на роботу
Сьогодні, 21:16
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня
Сьогодні, 20:00
Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії
Сьогодні, 19:09
Схожі новини
У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей У місті на Волині BMW врізався в дерево, загинули двоє людей
21 квітень, 2024, 09:41
На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
30 жовтень, 2023, 20:35
ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
08 квітень, 2023, 12:04
Під Луцьком зіткнулися молоковоз та маршрутка: одного з водіїв вирізали з авто рятувальники. ФОТО Під Луцьком зіткнулися молоковоз та маршрутка: одного з водіїв вирізали з авто рятувальники. ФОТО
25 березень, 2023, 15:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 21:45
 0
Очільник лісгоспу з Волині демобілізувався з війська та повертається на роботу
Сьогодні, 21:16
 0
Під Торецьком загинув воїн з Луцька Андрій Кінах
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Білорусь вдруге за рік перевіряє боєготовність армії
Сьогодні, 19:09
 0
Медіа
відео
1/8