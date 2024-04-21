На Волині автівка злетіла в кювет, водія деблокували рятувальники. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



24 березня ввечері рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова деблокували водія з автівки, що злетіла в кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та с.Павлівка Володимирського району.



Потерпілого передали медикам, йому надано допомога.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль злетів у кювет.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.24 березня ввечері рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини м.Горохова деблокували водія з автівки, що злетіла в кювет на дорозі між містом Горохів Луцького району та с.Павлівка Володимирського району.Потерпілого передали медикам, йому надано допомога.

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