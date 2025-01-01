Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 25 березня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла.

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