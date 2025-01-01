Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 березня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Видимість 2-4 км. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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