Черги у луцьких садочках: як влаштувати дитину в дошкільний навчальний заклад









Із 2013 року у Луцьку зареєструвати дитину у черзі до садочка можна онлайн. Цю послугу ввели на державному рівні, аби знизити можливі зловживання при влаштуванні у дошкільні навчальні заклади. Щоправда реалізовують цю можливість місцеві органи влади – міські, сільські, селищні ради. Зарахувати дитину до ДНЗ можуть протягом року в порядку черговості за наявності вільних місць.



У Луцьку, станом на січень 2025 року, електронна черга до садочків формується вже на 2027 рік. Це зумовлено тим, що деякі батьки реєструють дитину в садочок одразу після народження, аби вчасно забезпечити малюку місце в дошкільному навчальному закладі.



Наразі у 51 комунальний дитсадок у 2025 році планують прийняти 2 тисячі 377 малят, тоді як у черзі станом на січень цього року вже очікували майже 1686 дітей. Себто, за 8 місяців до початку нового навчального року в дитсадках залишалося майже 700 вільних місць. Втім, розподіл реєстрації дітей у чергу нерівномірний. Вже у січні вільних місць не залишалося у ДНЗ в мікрорайонах Кічкарівка, Привокзальному районі, 55-го мікрорайону, центрі, а також в селах громади. Натомість, у ДНЗ в мікрорайоні вулиці Львівської, ЛПЗ залишалося ще багато місць.



До прикладу, найбільша черга в дитячий садок №40 на вулиці Липинського. У 2025 році туди уже очікують піти 93 дитини, але місця вистачить лише для 50. Ба більше – така ж ситуація ще у пʼяти садках: №11, на вулиці Соборності, зможе прийняти 65 дітей, а у черзі стоїть 77; №5, що на вулиці Даргомижського, та №7, що на вулиці Кременецькій, приймуть по 50 дошкільнят, але хоче туди потрапити вже 71 та 65 відповідно; №26, який розташований на вулиці Шевченка, розраховує на 35 нових дітей, але у черзі вже 45; садок №41, на вулиці Декабристів, не може прийняти більш, як 25 малюків, але сподівається туди потрапити цього року 41 дитина.



Чимало дитячих навчальних закладів вже ведуть списки на два роки вперед, адже втрапити до них нелегко. Схожа ситуація вже сформувалася й на 2026 рік, де знову ж таки попит перевищує пропозицію у тих самих дитячих садочках. У дошкільний заклад №40 в 2026 році вже у черзі перебуває на 24 дитини більше, аніж може взяти установа, у садок №5 — на 19 дітей, у ДНЗ №11 та 7 — на 3 та 6 дітей відповідно.



Директорка дошкільного закладу освіти №5 Алла Врона пояснює, що такі черги виникають через будівництво нових житлових комплексів в мікрорайоні.



«Я вважаю, що ми маємо такі черги, через велику кількість новобудов на вулиці Набережній. Батьки зазвичай реєструють дітей одразу після народження, ми бачимо ситуацію з чергами і згідно з нею приймаємо дітей. Також зараз багато діток пільгових категорій, адже майже в кожній сімʼї є військовий, який захищає територіальну цілісність України, таких дітей ми приймаємо першочергово за наявності вільних місць, як і дітей за іншими пільгами», – пояснила директорка садочка №5.



Ці черги збільшуються чи не щодня. Якщо ж до садка надходять документи щодо дітей, які мають право на першочергове зарахування, то список посувається. Йдеться про:



дітей, батьки яких постраждали від Чорнобильської аварії;



дітей, які проживають на території обслуговування ДНЗ;



дітей, брати/сестри яких вже влаштовані до садочка;



дітей працівників;



дітей з особливими освітніми потребами;



дітей-сиріт, або позбавленних батьківського піклування;



дітей на обліку служб у справах дітей;



дітей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.



Директор Департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар розповідає, що різниця у чергах дошкільних закладів залежить, в тому числі, від репутації закладу.



«Така ситуація виникає через бажання батьків, бо саме вони наразі визначають місце, куди відправлятимуть своїх дітей на виховання і розвиток. Є заклади освіти, які дійсно користуються більшим попитом, є «іміджеві» заклади освіти, де велика чисельність бажання батьків, які хочуть, щоб дитина вступила саме в цей заклад. Є такі садки, які розташовані в спальних мікрорайонах, де багато багатоповерхівок і відповідно черги там більші, але є й садки в невеличких мікрорайонах, там садки заповнені менше.



Ми щороку на виконком виносимо питання щодо того, який відсоток заповненості дітьми закладів дошкільної освіти і зараз цей відсоток понад 90%, але така ситуація у всіх великих містах. Але усі діти потрапляють в дошкільний заклад, хоч і справді, є переповнені заклади, є не доповнені», – пояснює очільник департаменту.



Ставайте в чергу онлайн, але сайт не працює



Стати в електронну чергу в дошкільний навчальний заклад можна в декілька кроків. Схема в усіх регіонах України одна, але сайти – різні. Потрібно обрати бажаний дитячий садок (наприклад, за місцем проживання), зареєструватися на сайті місцевого органу влади (наприклад, міська рада) та на ньому подати заявку. Також поставити дитину в електронну чергу в дитячий садок можна й на всеукраїнському порталі Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти, але на сайті рекомендують уточнити в навчальному закладі, чи підходить їм реєстрація на цьому ресурсі.



У заяві потрібно вказати ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, бажаний рік зарахування до ДНЗ, адресу, контактний телефон одного з батьків та електронну пошту. Далі ж система реєструє вашу заявку, її можна відстежувати, і у разі можливості вступу – змінить її статус на «Є можливість зарахування». Відтак співробітники закладу контактують з батьками і просять надати документи: заяву від одного з батьків, медичну довідку та свідоцтво про народження дитини.



Також дитину можна зареєструвати в чергу у будь-якому відділенні Центру надання адміністративних послуг.



Втім, щодо сайту Луцької міської ради, то при реєстрації дитини до дошкільного навчального закладу виникає чимало проблем. Сайт міськради оновили ще у 2017 році, але сторінку, де проходить реєстрація дітей до ДНЗ, досі не перенесли на новий домен. Відтак, на фактично непрацюючому сайті зробити це – завдання із зірочкою: доведеться неодноразово оновлювати сторінку доки сайт перестане інформувати про помилку і реєстр прийме заявку.



Зрозуміти усі помилки, які видає сайт Луцькради при реєстрації до ДНЗ, – складно. Наприклад, може зявлятись червоне вікно, у якому йдеться, що ви невірно вказали садок. Насправді ж ви можете обирати будь-який заклад на території громади.



Начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Луцької міської Ради Олександр Король каже, що про проблему знають, але кошти на її вирішення не виділяють.



«Я періодично нагадую про це управлінню освіти, ми збирали пропозиції на вартість розробок, і поки кошти не виділяли на цю розробку. Ми наполягаємо, але нам пояснюють, що наразі немає вільних коштів. Оновити це потрібно, однозначно, але коли це відбудеться – я не можу вам сказати. Сподіваємось, можливо якийсь грант вдасться залучити, але на даний час як є. Ми адмініструємо стару версію сайту наскільки це можливо, підтримуємо його працездатність, якусь мінімальну безпеку, як можемо. Колись своїх дітей я реєстрував до садочка на цьому сайті і проблем не виникало», – пояснив Олександр Король.



А от Департамент освіти Луцькради «відхрещується» від цієї проблеми і каже, що відповідальність за цю сторінку – лише на інформаційному відділі.



«Адміністратором цієї сторінки є інформаційний відділ. Адмініструвати його департамент не може, бо це буде конфлікт інтересів. Так, опрацьовували це питання щодо переносу на новий сайт, але це питання вирішує виключно інформаційний відділ», – каже очільник департаменту Віталій Бондар.



Втім, інший шлях, яким можна піти, щоб таки поставити дитину в чергу садка, це скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг. З собою батькам потрібно мати лишень документ, що підтверджує особу і батьківство, а також свідоцтво про народження дитини.



Альтернатива державним садочкам – приватні



Чимало батьків у Луцьку обходять цю реєстраційну бюрократію і довіряють дітей приватним садочкам, яких у місті наразі декілька десятків.



Втім, варто зазначити, що ціни за перебування дитини у приватному дошкільному закладі – чималі. До прикладу, садок «Tik-Tak», який позиціонує себе як «фінський», через відповідну методику виховання дітей, за 5 днів щотижня в режимі не повного дня (з 9:00 до 13:00 години) обійдеться батькам у 10 тисяч гривень на місяць, або ж в 11 тисяч гривень, якщо малюка лишатимуть до 18:30. Втім, ця вартість без врахування харчування, яке також оплачується батьками окремо. Приватний садок «LeoSad», у центрі міста, пропонує свої послуги для дітей за 8 тисяч гривень (з 8:30 до 11:00 години) та за 11 тисяч гривень (з 8:30 до 18:00), але у вартість вже враховане харчування.



До слова, очільник освіти Луцька Віталій Бондар зазначає, що насправді у Луцьку лише два приватних садки, які мають відповідну ліцензію, усі інші – підприємці, які надають відповідні послуги, але без ліцензії Міністерства освіти.



«У нас узаконених приватних дошкільних закладів у місті є лише два, які отримали ліцензію, усе інші – це такий догляд на дому, це приватні особи, які надають відповідні послуги. Відповідальність за такий догляд лягає на плечі батьків, які цим людям довіряють своїх дітей», – зауважує Бондар.



У соціальних мережах лучани часто питають поради щодо того, у який приватний садочок віддати дитину, адже у державні черги розписані на декілька років уперед.



Директор Департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар пояснює, що питання будівництва нових садків – актуальне, але поки цим не займаються. З його слів, саме забудовники мають думати про нові садочки, в тому числі й приватні.



«Попередньо таких проєктів, щоб розбудовувати заклади дошкільної освіти, в тих місцях, де активно забудовується місто, не було. Над цим справді треба працювати, і досить серйозно, і з архітектурою, і з міською радою. Ми будемо над цим думати, але скажу, що та кількість дітей, яка є зараз, показує, що такої потреби немає. За три роки кількість дітей-дошкільнят в громаді зменшилася з 10 тисяч 100 дітей до 9 тисяч 400 дітей.



Якщо буде кількість дітей збільшуватися, то необхідність така буде. Це залежить не від того, що якийсь мікрорайон забудовується, а від того, яка є загальна цифра в місті. Хоча, на мою думку, дійсно, де активно розбудовуються мікрорайони міста, там варто було би, в першу чергу, забудовникам подумати про відкриття навіть приватного закладу дошкільної освіти, що, власне, і користується попитом в місті», – підсумував Віталій Бондар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спальні мікрорайони Луцька вже не перший рік відчувають суттєву нестачу місць у дошкільних навчальних закладах. В окремих ДНЗ, як от у 55-му мікрорайоні чи в центрі обласного центру, на одне місце претендують по дві дитини. Це пов’язують із появою нових житлових комплексів і відсутністю розвитку мережі освітніх закладів у цих мікрорайонах. Центр журналістських розслідувань «Сила правди» з’ясував, чи існує насправді проблема з зарахуванням дітей у дошкільні навчальні заклади Луцької громади і яка сьогодні ситуація з чергою.Із 2013 року у Луцьку зареєструвати дитину у черзі до садочка можна онлайн. Цю послугу ввели на державному рівні, аби знизити можливі зловживання при влаштуванні у дошкільні навчальні заклади. Щоправда реалізовують цю можливість місцеві органи влади – міські, сільські, селищні ради. Зарахувати дитину до ДНЗ можуть протягом року в порядку черговості за наявності вільних місць.У Луцьку, станом на січень 2025 року, електронна черга до садочків формується вже на 2027 рік. Це зумовлено тим, що деякі батьки реєструють дитину в садочок одразу після народження, аби вчасно забезпечити малюку місце в дошкільному навчальному закладі.Наразі у 51 комунальний дитсадок у 2025 році планують прийняти 2 тисячі 377 малят, тоді як у черзі станом на січень цього року вже очікували майже 1686 дітей. Себто, за 8 місяців до початку нового навчального року в дитсадках залишалося майже 700 вільних місць. Втім, розподіл реєстрації дітей у чергу нерівномірний. Вже у січні вільних місць не залишалося у ДНЗ в мікрорайонах Кічкарівка, Привокзальному районі, 55-го мікрорайону, центрі, а також в селах громади. Натомість, у ДНЗ в мікрорайоні вулиці Львівської, ЛПЗ залишалося ще багато місць.До прикладу, найбільша черга в дитячий садок №40 на вулиці Липинського. У 2025 році туди уже очікують піти 93 дитини, але місця вистачить лише для 50. Ба більше – така ж ситуація ще у пʼяти садках: №11, на вулиці Соборності, зможе прийняти 65 дітей, а у черзі стоїть 77; №5, що на вулиці Даргомижського, та №7, що на вулиці Кременецькій, приймуть по 50 дошкільнят, але хоче туди потрапити вже 71 та 65 відповідно; №26, який розташований на вулиці Шевченка, розраховує на 35 нових дітей, але у черзі вже 45; садок №41, на вулиці Декабристів, не може прийняти більш, як 25 малюків, але сподівається туди потрапити цього року 41 дитина.Чимало дитячих навчальних закладів вже ведуть списки на два роки вперед, адже втрапити до них нелегко. Схожа ситуація вже сформувалася й на 2026 рік, де знову ж таки попит перевищує пропозицію у тих самих дитячих садочках. У дошкільний заклад №40 в 2026 році вже у черзі перебуває на 24 дитини більше, аніж може взяти установа, у садок №5 — на 19 дітей, у ДНЗ №11 та 7 — на 3 та 6 дітей відповідно.Директорка дошкільного закладу освіти №5пояснює, що такі черги виникають через будівництво нових житлових комплексів в мікрорайоні.«Я вважаю, що ми маємо такі черги, через велику кількість новобудов на вулиці Набережній. Батьки зазвичай реєструють дітей одразу після народження, ми бачимо ситуацію з чергами і згідно з нею приймаємо дітей. Також зараз багато діток пільгових категорій, адже майже в кожній сімʼї є військовий, який захищає територіальну цілісність України, таких дітей ми приймаємо першочергово за наявності вільних місць, як і дітей за іншими пільгами», – пояснила директорка садочка №5.Ці черги збільшуються чи не щодня. Якщо ж до садка надходять документи щодо дітей, які мають право на першочергове зарахування, то список посувається. Йдеться про:дітей, батьки яких постраждали від Чорнобильської аварії;дітей, які проживають на території обслуговування ДНЗ;дітей, брати/сестри яких вже влаштовані до садочка;дітей працівників;дітей з особливими освітніми потребами;дітей-сиріт, або позбавленних батьківського піклування;дітей на обліку служб у справах дітей;дітей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців.Директор Департаменту освіти Луцької міської радирозповідає, що різниця у чергах дошкільних закладів залежить, в тому числі, від репутації закладу.«Така ситуація виникає через бажання батьків, бо саме вони наразі визначають місце, куди відправлятимуть своїх дітей на виховання і розвиток. Є заклади освіти, які дійсно користуються більшим попитом, є «іміджеві» заклади освіти, де велика чисельність бажання батьків, які хочуть, щоб дитина вступила саме в цей заклад. Є такі садки, які розташовані в спальних мікрорайонах, де багато багатоповерхівок і відповідно черги там більші, але є й садки в невеличких мікрорайонах, там садки заповнені менше.Ми щороку на виконком виносимо питання щодо того, який відсоток заповненості дітьми закладів дошкільної освіти і зараз цей відсоток понад 90%, але така ситуація у всіх великих містах. Але усі діти потрапляють в дошкільний заклад, хоч і справді, є переповнені заклади, є не доповнені», – пояснює очільник департаменту.Стати в електронну чергу в дошкільний навчальний заклад можна в декілька кроків. Схема в усіх регіонах України одна, але сайти – різні. Потрібно обрати бажаний дитячий садок (наприклад, за місцем проживання), зареєструватися на сайті місцевого органу влади (наприклад, міська рада) та на ньому подати заявку. Також поставити дитину в електронну чергу в дитячий садок можна й на всеукраїнському порталі Електронної реєстрації в заклади дошкільної освіти, але на сайті рекомендують уточнити в навчальному закладі, чи підходить їм реєстрація на цьому ресурсі.У заяві потрібно вказати ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, бажаний рік зарахування до ДНЗ, адресу, контактний телефон одного з батьків та електронну пошту. Далі ж система реєструє вашу заявку, її можна відстежувати, і у разі можливості вступу – змінить її статус на «Є можливість зарахування». Відтак співробітники закладу контактують з батьками і просять надати документи: заяву від одного з батьків, медичну довідку та свідоцтво про народження дитини.Також дитину можна зареєструвати в чергу у будь-якому відділенні Центру надання адміністративних послуг.Втім, щодо сайту Луцької міської ради, то при реєстрації дитини до дошкільного навчального закладу виникає чимало проблем. Сайт міськради оновили ще у 2017 році, але сторінку, де проходить реєстрація дітей до ДНЗ, досі не перенесли на новий домен. Відтак, на фактично непрацюючому сайті зробити це – завдання із зірочкою: доведеться неодноразово оновлювати сторінку доки сайт перестане інформувати про помилку і реєстр прийме заявку.Зрозуміти усі помилки, які видає сайт Луцькради при реєстрації до ДНЗ, – складно. Наприклад, може зявлятись червоне вікно, у якому йдеться, що ви невірно вказали садок. Насправді ж ви можете обирати будь-який заклад на території громади.Начальник управління інформаційно-комунікаційних технологій Луцької міської Радикаже, що про проблему знають, але кошти на її вирішення не виділяють.«Я періодично нагадую про це управлінню освіти, ми збирали пропозиції на вартість розробок, і поки кошти не виділяли на цю розробку. Ми наполягаємо, але нам пояснюють, що наразі немає вільних коштів. Оновити це потрібно, однозначно, але коли це відбудеться – я не можу вам сказати. Сподіваємось, можливо якийсь грант вдасться залучити, але на даний час як є. Ми адмініструємо стару версію сайту наскільки це можливо, підтримуємо його працездатність, якусь мінімальну безпеку, як можемо. Колись своїх дітей я реєстрував до садочка на цьому сайті і проблем не виникало», – пояснив Олександр Король.А от Департамент освіти Луцькради «відхрещується» від цієї проблеми і каже, що відповідальність за цю сторінку – лише на інформаційному відділі.«Адміністратором цієї сторінки є інформаційний відділ. Адмініструвати його департамент не може, бо це буде конфлікт інтересів. Так, опрацьовували це питання щодо переносу на новий сайт, але це питання вирішує виключно інформаційний відділ», – каже очільник департаменту Віталій Бондар.Втім, інший шлях, яким можна піти, щоб таки поставити дитину в чергу садка, це скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг. З собою батькам потрібно мати лишень документ, що підтверджує особу і батьківство, а також свідоцтво про народження дитини.Чимало батьків у Луцьку обходять цю реєстраційну бюрократію і довіряють дітей приватним садочкам, яких у місті наразі декілька десятків.Втім, варто зазначити, що ціни за перебування дитини у приватному дошкільному закладі – чималі. До прикладу, садок «Tik-Tak», який позиціонує себе як «фінський», через відповідну методику виховання дітей, за 5 днів щотижня в режимі не повного дня (з 9:00 до 13:00 години) обійдеться батькам у 10 тисяч гривень на місяць, або ж в 11 тисяч гривень, якщо малюка лишатимуть до 18:30. Втім, ця вартість без врахування харчування, яке також оплачується батьками окремо. Приватний садок «LeoSad», у центрі міста, пропонує свої послуги для дітей за 8 тисяч гривень (з 8:30 до 11:00 години) та за 11 тисяч гривень (з 8:30 до 18:00), але у вартість вже враховане харчування.До слова, очільник освіти Луцька Віталій Бондар зазначає, що насправді у Луцьку лише два приватних садки, які мають відповідну ліцензію, усі інші – підприємці, які надають відповідні послуги, але без ліцензії Міністерства освіти.«У нас узаконених приватних дошкільних закладів у місті є лише два, які отримали ліцензію, усе інші – це такий догляд на дому, це приватні особи, які надають відповідні послуги. Відповідальність за такий догляд лягає на плечі батьків, які цим людям довіряють своїх дітей», – зауважує Бондар.У соціальних мережах лучани часто питають поради щодо того, у який приватний садочок віддати дитину, адже у державні черги розписані на декілька років уперед.Директор Департаменту освіти Луцькради Віталій Бондар пояснює, що питання будівництва нових садків – актуальне, але поки цим не займаються. З його слів, саме забудовники мають думати про нові садочки, в тому числі й приватні.«Попередньо таких проєктів, щоб розбудовувати заклади дошкільної освіти, в тих місцях, де активно забудовується місто, не було. Над цим справді треба працювати, і досить серйозно, і з архітектурою, і з міською радою. Ми будемо над цим думати, але скажу, що та кількість дітей, яка є зараз, показує, що такої потреби немає. За три роки кількість дітей-дошкільнят в громаді зменшилася з 10 тисяч 100 дітей до 9 тисяч 400 дітей.Якщо буде кількість дітей збільшуватися, то необхідність така буде. Це залежить не від того, що якийсь мікрорайон забудовується, а від того, яка є загальна цифра в місті. Хоча, на мою думку, дійсно, де активно розбудовуються мікрорайони міста, там варто було би, в першу чергу, забудовникам подумати про відкриття навіть приватного закладу дошкільної освіти, що, власне, і користується попитом в місті», – підсумував Віталій Бондар.

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