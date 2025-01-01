Підліток на Волині зник вдруге: поліція просить про допомогу
Сьогодні, 14:27
На Волині працівники поліції знову просять у краян про допомогу у розшуку зниклого підлітка.
Про це правоохоронці повідомили у фейсбуці.
У відділенні поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького райуправління ГУНП Волині поінформували, що сьогодні, 24 березня, надійшло повідомлення: вчора в обідню пору пішов з дому та по цей час не повернувся син Колесник Іван Ігорович, 2008 року народження, житель міста Ківерці.
Зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору, коротко стрижене.
Одягнутий: шапка, хомут синього кольору, куртка чорного кольору, кросівки кольору хакі.
Може перебувати на території Волинської, Київської областей, зокрема місто Київ.
«У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте «102», або 0509786838, 0502408047, 0955526609», - закликали правоохоронці усіх небайдужих.
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Про це правоохоронці повідомили у фейсбуці.
У відділенні поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького райуправління ГУНП Волині поінформували, що сьогодні, 24 березня, надійшло повідомлення: вчора в обідню пору пішов з дому та по цей час не повернувся син Колесник Іван Ігорович, 2008 року народження, житель міста Ківерці.
Зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору, коротко стрижене.
Одягнутий: шапка, хомут синього кольору, куртка чорного кольору, кросівки кольору хакі.
Може перебувати на території Волинської, Київської областей, зокрема місто Київ.
«У разі наявності інформації про місце перебування дитини, телефонуйте «102», або 0509786838, 0502408047, 0955526609», - закликали правоохоронці усіх небайдужих.
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