На Волині розшукали зниклого 16-річного хлопця. ОНОВЛЕНО

Сьогодні, 4 березня, до відділення поліції №1 м. Ківерці надійшло повідомлення про зникнення дитини.Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".3 березня близько 10:00 син заявниці, 2008 р.н., жит. міста Ківерці, пішов з дому та на даний час не повернувся.близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору коротко стрижене.куртка чорного кольору, кросівки кольору хакі, шапка, хомут синього кольору.При собі мобільний телефон не мав, залишив вдома."У разі наявності інформації про місце перебування неповнолітнього, телефонуйте 102, або 0502408047", - наголошують у поліції.ОНОВЛЕНО станом на 12.43Дитина розшукали. Ніяких злочинів щодо неї не вчинено. неповнолітнього