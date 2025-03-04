Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні, - Bloomberg

Дональд Трамп у понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.



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Джерела у Вашингтоні стверджують, що заборона постачати Києву засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".



Трамп доручив міністру оборони Піту Геґсету поставити на павзу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах.



Таким чином рішення Білого дому ставить під загрозу не лише допомогу на 3,5 мільярда доларів, які залишились чинній адміністрації "у спадок" від Джо Байдена, але й те озброєння, надання якого вже було погоджене включно з критично важливими боєприпасами, сотнями ракетних систем, антитанковими засобами тощо.



Наявність такого наказу підтверджують і джерела CNN у Білому домі. Відповідне рішення американський президент ухвалив після консультацій зі своїми найближчими радниками. Наказ "залишатиметься в силі, поки Трамп не визначить, що Зеленський взяв на себе зобов’язання шукати мирних переговорів, сказав один чиновник, фактично змусивши Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою".



"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", – сказав представник Білого дому.



Співрозмовник Wall Street Journal теж підтвердив зупинку військової допомоги. Він сказав, що цей крок для Трампа є демонстрацією серйозності власних намірів, а також – що невідомо, чи буде достатньо для відновлення постачань згоди України на підписання угоди про корисні копалини.



У рідній партії Трампа не всі підтримали рішення про зупинку постачань.



Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Трамп заморозив закупівлю нової зброї для України, а питання інших джерел постачань має бути розглянуте на нараді у Білому домі.



Володимир Зеленський, коментуючи тоді ще тільки ймовірні зупинки постачань, сказав, що він і його команда працювали над тим, або сюрпризів для армії не було. Президент сказав, що певну частину озброєння Україна виробляє сама, ще певну – європейські партнери.



Однак від США залежить багато, зокрема, захист неба від російських ударів, оскільки однією з найпотужніших систем ППО є американські Patriot.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією агенції Bloomberg, президент СШАу понеділок все ж ухвалив рішення повністю припинити військову допомогу для України після сварки з Президентомв Овальному кабінеті.Про це пише LB.ua Джерела у Вашингтоні стверджують, що заборона постачати Києву засоби протидії російській агресії діятиме, поки Трамп не визначить, що українські лідери "демонструють добровільну прихильність до миру".Трамп доручив міністру оборонипоставити на павзу передачу будь-якої зброї, яка не перебуває на території України, навіть якщо вона вже завантажена на борт літаків чи кораблів або чекає на подальше транспортування у польських транзитних пунктах.Таким чином рішення Білого дому ставить під загрозу не лише допомогу на 3,5 мільярда доларів, які залишились чинній адміністрації "у спадок" від Джо Байдена, але й те озброєння, надання якого вже було погоджене включно з критично важливими боєприпасами, сотнями ракетних систем, антитанковими засобами тощо.Наявність такого наказу підтверджують і джерела CNN у Білому домі. Відповідне рішення американський президент ухвалив після консультацій зі своїми найближчими радниками. Наказ "залишатиметься в силі, поки Трамп не визначить, що Зеленський взяв на себе зобов’язання шукати мирних переговорів, сказав один чиновник, фактично змусивши Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи подальшими втратами на полі бою"."Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", – сказав представник Білого дому.Співрозмовник Wall Street Journal теж підтвердив зупинку військової допомоги. Він сказав, що цей крок для Трампа є демонстрацією серйозності власних намірів, а також – що невідомо, чи буде достатньо для відновлення постачань згоди України на підписання угоди про корисні копалини.У рідній партії Трампа не всі підтримали рішення про зупинку постачань.Раніше The Wall Street Journal повідомили, що Трамп заморозив закупівлю нової зброї для України, а питання інших джерел постачань має бути розглянуте на нараді у Білому домі.Володимир Зеленський, коментуючи тоді ще тільки ймовірні зупинки постачань, сказав, що він і його команда працювали над тим, або сюрпризів для армії не було. Президент сказав, що певну частину озброєння Україна виробляє сама, ще певну – європейські партнери.Однак від США залежить багато, зокрема, захист неба від російських ударів, оскільки однією з найпотужніших систем ППО є американські Patriot.

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