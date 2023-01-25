Ексфутболіста-зрадника з Луцька Тимощука позбавили звань «Заслуженого майстра спорту України» та «Майстра спорту України»

Анатолій Тимощук, або навіть Каха Каладзе.



Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення про позбавлення спортивних звань ряду атлетів, серед яких відомі футболісти, шахісти, борці та представники інших дисциплін.



Серед тих, кого позбавили високих спортивних відзнак, опинилися відомий у минулому футболіст Анатолій Тимощук та шахіст Сергій Карякін – вони втратили звання «Заслужений майстер спорту України» та «Майстер спорту України».



Також «Майстра спорту України міжнародного класу» позбавили колишнього гравця збірної Грузії та ексфутболіста київського Динамо Каху Каладзе.



Крім того, з офіційного списку майстрів спорту виключено чернівецького каратиста Євгена Пилипюка та його дружину Дар’ю Пилипюк. Євген не повернувся до України після турніру у Венеції, що стало підставою для такого рішення.



Повний список спортсменів, яких позбавили звань



Звання «Заслужений майстер спорту України» втратили:



Анатолій Тимощук (футбол);

Сергій Карякін (шахи).

Звання «Заслужений тренер України» позбавлено:



Сергія Степаненка (велосипедний спорт).

Звання «Майстер спорту України міжнародного класу» втратили:



Лариса Жалінська (академічне веслування);

Каха Каладзе (футбол);

Олег Мосур (українська боротьба на поясах);

Олександр Ощепков (універсальний бій);

Юрій Василишин (комбат Дзю-Дзюцу);

Марк Бойчук (кікбоксинг WAKO, тхеквондо);

Сергій Карякін (шахи);

Володимир Куруоглу (пауерліфтинг серед осіб з вадами зору).

Звання «Майстер спорту України» втратили:



Дмитро Грущак (біатлон);

Владислав Атамасов (вільна боротьба);

Лариса Жалінська (академічне веслування);

Анатолій Тимощук (футбол);

Артем Мелкумян, Андрій Стоян (бойове самбо, змішані єдиноборства, комбат Дзю-Дзюцу, рукопашний бій);

Дар’я Пилипюк, Євген Пилипюк (карате);

Олександр Ощепков (універсальний бій);

Дмитро Макаров, Тимур Курбанкадієв (ММА);

Турал Раміл огли Баширов (кікбоксинг ІСКА);

Дарина Королович (тхеквондо);

Олександр Магда (пляжний футбол);

Сергій Карякін (шахи);

Володимир Куруоглу (пауерліфтинг серед осіб з вадами зору).



Офіційних пояснень від Міністерства молоді та спорту щодо підстав позбавлення звань наразі немає.



Нагадаємо, що Тимощук грав за такі клуби як донецький Шахтар (1997-2007), Зеніт (2007-2009, 2013-2015), мюнхенську Баварію (2009-2013), Кайрат (2015-2016) та луцьку Волинь (1995-1997).



Анатолій залишається рекордсменом збірної України за кількістю зіграних матчів: 144 зустрічі, чотири голи.



УАФ позбавила його всіх футбольних нагород та рекордів за його мовчання стосовно війни в Україні.



Нагадаємо, Анатолій Тимощук з самого початку війни



У день народження Тимощука



Українська асоціація футболу позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремля Володимира Путіна в Україні.







Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких – псевдоукраїнські та російські діячі культури. Внесено до списку і експівзахисника збірної України з футболу з Луцька Анатолія Тимощука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мінмолодьспорт позбавив різних звань низку українських спортсменів. Серед них є відомі футбольні діячі, такі як уродженець Луцька, або навітьМіністерство молоді та спорту України ухвалило рішення про позбавлення спортивних звань ряду атлетів, серед яких відомі футболісти, шахісти, борці та представники інших дисциплін.Серед тих, кого позбавили високих спортивних відзнак, опинилися відомий у минулому футболіст Анатолій Тимощук та шахіст– вони втратили звання «Заслужений майстер спорту України» та «Майстер спорту України».Також «Майстра спорту України міжнародного класу» позбавили колишнього гравця збірної Грузії та ексфутболіста київського ДинамоКрім того, з офіційного списку майстрів спорту виключено чернівецького каратистата його дружину. Євген не повернувся до України після турніру у Венеції, що стало підставою для такого рішення.Звання «Заслужений майстер спорту України» втратили:Анатолій Тимощук (футбол);Сергій Карякін (шахи).Звання «Заслужений тренер України» позбавлено:Сергія Степаненка (велосипедний спорт).Звання «Майстер спорту України міжнародного класу» втратили:Лариса Жалінська (академічне веслування);Каха Каладзе (футбол);Олег Мосур (українська боротьба на поясах);Олександр Ощепков (універсальний бій);Юрій Василишин (комбат Дзю-Дзюцу);Марк Бойчук (кікбоксинг WAKO, тхеквондо);Сергій Карякін (шахи);Володимир Куруоглу (пауерліфтинг серед осіб з вадами зору).Звання «Майстер спорту України» втратили:Дмитро Грущак (біатлон);Владислав Атамасов (вільна боротьба);Лариса Жалінська (академічне веслування);Анатолій Тимощук (футбол);Артем Мелкумян, Андрій Стоян (бойове самбо, змішані єдиноборства, комбат Дзю-Дзюцу, рукопашний бій);Дар’я Пилипюк, Євген Пилипюк (карате);Олександр Ощепков (універсальний бій);Дмитро Макаров, Тимур Курбанкадієв (ММА);Турал Раміл огли Баширов (кікбоксинг ІСКА);Дарина Королович (тхеквондо);Олександр Магда (пляжний футбол);Сергій Карякін (шахи);Володимир Куруоглу (пауерліфтинг серед осіб з вадами зору).Офіційних пояснень від Міністерства молоді та спорту щодо підстав позбавлення звань наразі немає.Нагадаємо, що Тимощук грав за такі клуби як донецький Шахтар (1997-2007), Зеніт (2007-2009, 2013-2015), мюнхенську Баварію (2009-2013), Кайрат (2015-2016) та луцьку Волинь (1995-1997).Анатолій залишається рекордсменом збірної України за кількістю зіграних матчів: 144 зустрічі, чотири голи.УАФ позбавила його всіх футбольних нагород та рекордів за його мовчання стосовно війни в Україні.Нагадаємо, Анатолій Тимощук з самого початку війни відмовився засуджувати Росію за напад на Україну . Він розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом заявив, що поки що не збирається повертатися на Батьківщину.У день народження Тимощука Луцька міська рада позбавила колишнього гравця збірної України звання «Почесний громадянин міста». Українська асоціація футболу позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремляв Україні. Верховна Рада України наклала санкції на відомого ексфутболіста з Луцька за підтримку агресії Росії.Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких – псевдоукраїнські та російські діячі культури. Внесено до списку і експівзахисника збірної України з футболу з Луцька Анатолія Тимощука.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію