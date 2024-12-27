Викладачка луцького університету потребує допомоги на лікування важкої хвороби

Людмилі Миколаївні Опейді лікарі діагностували важку хворобу печінки.



Весь цей час вона мужньо бореться з недугою, проходячи курси лікування, однак через нестачу коштів доводилося робити перерви, - про це повідомляє



Зараз лікарі наголошують, що переривати лікування не можна, адже воно має бути постійним і супроводжуватися регулярними обстеженнями.



Після тримісячної вимушеної перерви лікарі запропонували альтернативний препарат – «Тецентрик». Його вартість становить 80000 гривень, що є непідйомною сумою для родини.



Читати ще: Військовому-лучанину, якому стало зле під час служби, збирають кошти на операцію



«Востаннє я проходила лікування 11 листопада 2024 року. Минулого понеділка знову пройшла КТ, сподіваючись, що хвороба хоч на трохи відступила. Але, на жаль, виявилося, що потрібно далі приймати ліки. Наразі потрібно 80 тисяч гривень, цей препарат зараз на акції 1+1, тож таким чином я отримаю дві дози крапельниці. Звичайно, в ідеалі потрібно два препарати – «Авастин» і «Тецентрик», останній на п'ять тисяч дешевший, але треба назбирати хоча б цю суму, щоб не переривати лікування», – розповідає жінка.



За здоров’я Людмили Миколаївни незмінно борються лікарі клініки Святого Пантелеймона у Львові, однак без фінансової підтримки лікування може бути під загрозою.



Допомогти Людмилі Миколаївні можна за реквізитами:



4149 4993 4623 9377 (ПриватБанк)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже два роки тому викладачці філософії Волинського національного університету імені Лесі Українкилікарі діагностували важку хворобу печінки.Весь цей час вона мужньо бореться з недугою, проходячи курси лікування, однак через нестачу коштів доводилося робити перерви, - про це повідомляє ІА Волинські новини. Зараз лікарі наголошують, що переривати лікування не можна, адже воно має бути постійним і супроводжуватися регулярними обстеженнями.Після тримісячної вимушеної перерви лікарі запропонували альтернативний препарат – «Тецентрик». Його вартість становить 80000 гривень, що є непідйомною сумою для родини.Читати ще: Військовому-лучанину, якому стало зле під час служби, збирають кошти на операцію«Востаннє я проходила лікування 11 листопада 2024 року. Минулого понеділка знову пройшла КТ, сподіваючись, що хвороба хоч на трохи відступила. Але, на жаль, виявилося, що потрібно далі приймати ліки. Наразі потрібно 80 тисяч гривень, цей препарат зараз на акції 1+1, тож таким чином я отримаю дві дози крапельниці. Звичайно, в ідеалі потрібно два препарати – «Авастин» і «Тецентрик», останній на п'ять тисяч дешевший, але треба назбирати хоча б цю суму, щоб не переривати лікування», – розповідає жінка.За здоров’я Людмили Миколаївни незмінно борються лікарі клініки Святого Пантелеймона у Львові, однак без фінансової підтримки лікування може бути під загрозою.Допомогти Людмилі Миколаївні можна за реквізитами:4149 4993 4623 9377 (ПриватБанк)

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