Волинянину присвоїли звання «Заслужений тренер України»

Волинянину присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Тренеру-викладачу відділення веслування на байдарках і каное КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича» Володимиру Троцюку присвоїли звання «Заслужений тренер України».

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Володимир Леонідович — майстер спорту міжнародного класу з веслування на каное, заслужений майстер спорту України з веслування на човнах-драконах, а тепер – «Заслужений тренер України».

В одному інтерв’ю ковельчанин сказав: «Я просто не уявляю, що ще можу робити. Буває тяжко, часом некомфортно, але це моє».

Ковельські веслувальники – гордість міста і країни. Серед них – Володимир Троцюк, який протягом багатьох років успішно займається підготовкою спортсменів. Його вихованці неодноразово гучно заявляли про себе не тільки на вітчизняній, а й на міжнародній арені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, тренер, звання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянину присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Сьогодні, 03:41
Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці
03 березень, 23:19
Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
03 березень, 22:46
Схожі новини
Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк Біля Покровська загинув воїн з Волині Микола Боршуляк
24 лютий, 20:35
Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів Потребує медичної допомоги: на Волині відшукали чоловіка, який зник на 5 днів
21 лютий, 21:16
Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни Волиняни біля поля знайшли 8 мінометних мін часів Другої світової війни
20 лютий, 02:17
На Волині медики врятували чоловіка з переохолодженням На Волині медики врятували чоловіка з переохолодженням
18 лютий, 03:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Сьогодні, 03:41
 0
Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
 0
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці
03 березень, 23:19
 0
Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
03 березень, 22:46
 0
Медіа
відео
1/8