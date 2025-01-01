Волинянину присвоїли звання «Заслужений тренер України»
Сьогодні, 03:41
Тренеру-викладачу відділення веслування на байдарках і каное КЗ «КДЮСШ ім.Є.Кондратовича» Володимиру Троцюку присвоїли звання «Заслужений тренер України».
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Володимир Леонідович — майстер спорту міжнародного класу з веслування на каное, заслужений майстер спорту України з веслування на човнах-драконах, а тепер – «Заслужений тренер України».
В одному інтерв’ю ковельчанин сказав: «Я просто не уявляю, що ще можу робити. Буває тяжко, часом некомфортно, але це моє».
Ковельські веслувальники – гордість міста і країни. Серед них – Володимир Троцюк, який протягом багатьох років успішно займається підготовкою спортсменів. Його вихованці неодноразово гучно заявляли про себе не тільки на вітчизняній, а й на міжнародній арені.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Володимир Леонідович — майстер спорту міжнародного класу з веслування на каное, заслужений майстер спорту України з веслування на човнах-драконах, а тепер – «Заслужений тренер України».
В одному інтерв’ю ковельчанин сказав: «Я просто не уявляю, що ще можу робити. Буває тяжко, часом некомфортно, але це моє».
Ковельські веслувальники – гордість міста і країни. Серед них – Володимир Троцюк, який протягом багатьох років успішно займається підготовкою спортсменів. Його вихованці неодноразово гучно заявляли про себе не тільки на вітчизняній, а й на міжнародній арені.
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