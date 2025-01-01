Угода про українські корисні копалини все ще чинна, – Трамп

Угода про українські корисні копалини все ще чинна, – Трамп
Президент США Дональд Трамп запевнив, що угода щодо українських корисних копалин не втратила своєї актуальності. Він пообіцяв повернутися до цього питання у своїх виступах 4–5 березня і детальніше розповісти про її майбутнє.

Про це він сказав під час звернення до США, - пише ТСН.

"Я вважаю, що це чудова угода для нас, бо, знаєте, Байден дуже нерозумно, навіть по-дурному дав 350 мільярдів, і знаєте, що сталося? Ми нічого не отримали. Ми могли б відновити весь флот США за 350 мільярдів. Ми повертаємо все це, і навіть більше", – заявив Трамп у своїй промові.

Він також підкреслив, що президентові України Володимиру Зеленському варто більше демонструвати вдячність за допомогу, яку Київ отримує від США.

Крім того, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо майбутнього тих, хто виступає проти мирного врегулювання війни: "Той, хто висловлюватиметься проти миру в Україні, не затримається надовго".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий відновити переговори з Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

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Теги: Дональд Трамп, Україна, війна, угода
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