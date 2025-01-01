У Сумах російський дрон вдарив по дитячій поліклініці





Про це повідомила Сумська ОВА.



"Попередньо, минуло без жертв. Аварійно-рятувальні служби працюють на місці, щоб ліквідувати загоряння. Наслідки уточнюються.



У деяких районах Сум через падіння ворожих БпЛА зникло світло", - йдеться в повідомденні.



За попередньою інформацією ніхто з людей не постраждав.

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