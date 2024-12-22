Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону





Про це повідомляють у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.



У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп.



Вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький, фінішувавши другим у спринті на 7,5 км. старшої вікової групи.



Крім цього, у змаганнях брали участь інші представники Волині. Так, 5-місце зайняв Артем Паніткін - індивідуальна гонка (юнаки молодшої вікової групи), 7-місце посіла Дарина Казакова - спринт 5 км (дівчата молодшої вікової групи);

Кирило Кульчицький у індивідуальній гонці 12,5 км (юнаки старшої вікової групи) зайняв 8 місце.



Підготовкою спортсменів займалися тренери Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський біатлоніст Кирило Кульчицький - срібний призер чемпіонату України з біатлону серед ДЮСШ та СДЮШОР.Про це повідомляють у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп.Вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради, фінішувавши другим у спринті на 7,5 км. старшої вікової групи.Крім цього, у змаганнях брали участь інші представники Волині. Так, 5-місце зайняв- індивідуальна гонка (юнаки молодшої вікової групи), 7-місце посіла- спринт 5 км (дівчата молодшої вікової групи);Кирило Кульчицький у індивідуальній гонці 12,5 км (юнаки старшої вікової групи) зайняв 8 місце.Підготовкою спортсменів займалися тренери

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