Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
Волинський біатлоніст Кирило Кульчицький - срібний призер чемпіонату України з біатлону серед ДЮСШ та СДЮШОР.
Про це повідомляють у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп.
Вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький, фінішувавши другим у спринті на 7,5 км. старшої вікової групи.
Крім цього, у змаганнях брали участь інші представники Волині. Так, 5-місце зайняв Артем Паніткін - індивідуальна гонка (юнаки молодшої вікової групи), 7-місце посіла Дарина Казакова - спринт 5 км (дівчата молодшої вікової групи);
Кирило Кульчицький у індивідуальній гонці 12,5 км (юнаки старшої вікової групи) зайняв 8 місце.
Підготовкою спортсменів займалися тренери Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп.
Вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький, фінішувавши другим у спринті на 7,5 км. старшої вікової групи.
Крім цього, у змаганнях брали участь інші представники Волині. Так, 5-місце зайняв Артем Паніткін - індивідуальна гонка (юнаки молодшої вікової групи), 7-місце посіла Дарина Казакова - спринт 5 км (дівчата молодшої вікової групи);
Кирило Кульчицький у індивідуальній гонці 12,5 км (юнаки старшої вікової групи) зайняв 8 місце.
Підготовкою спортсменів займалися тренери Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці
03 березень, 23:19
Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
03 березень, 22:46
У США шукають плани можливого зняття санкцій з росії, – Reuters
03 березень, 22:04