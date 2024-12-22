Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону

Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Волинський біатлоніст Кирило Кульчицький - срібний призер чемпіонату України з біатлону серед ДЮСШ та СДЮШОР.

Про це повідомляють у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.

У другий день чемпіонату, в спринтерських гонках змагалися дівчата та юнаки старших та середніх вікових груп.

Вихованець Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради Кирило Кульчицький, фінішувавши другим у спринті на 7,5 км. старшої вікової групи.

Крім цього, у змаганнях брали участь інші представники Волині. Так, 5-місце зайняв Артем Паніткін - індивідуальна гонка (юнаки молодшої вікової групи), 7-місце посіла Дарина Казакова - спринт 5 км (дівчата молодшої вікової групи);
Кирило Кульчицький у індивідуальній гонці 12,5 км (юнаки старшої вікової групи) зайняв 8 місце.

Підготовкою спортсменів займалися тренери Роман Андрійчук та Оксана Ковальчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, спорт, біатлон, чемпіонат України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці
03 березень, 23:19
Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
03 березень, 22:46
У США шукають плани можливого зняття санкцій з росії, – Reuters
03 березень, 22:04
Схожі новини
Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України
22 грудень, 2024, 13:49
Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України Двоє волинських скороходів завоювали медалі на Чемпіонаті України
21 лютий, 21:59
Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України Двоє спортсменів з Волині стали чемпіонами України
20 лютий, 01:15
Волинські борчині завоювали «золото» і «срібло» на чемпіонаті Україні Волинські борчині завоювали «золото» і «срібло» на чемпіонаті Україні
15 вересень, 2024, 14:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин став срібним призером чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 01:15
 0
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці
03 березень, 23:19
 0
Через «Устилуг» хотіли вивезти старовинну скрипку відомого італійського майстра. ФОТО
03 березень, 22:46
 0
У США шукають плани можливого зняття санкцій з росії, – Reuters
03 березень, 22:04
 0
Медіа
відео
1/8