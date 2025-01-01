«Зимова єПідтримка» завершилася: на що витрачали гроші українці





Про це повідомляє



Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Разом з цим 1,7 мільйона людей отримали допомогу через «Укрпошту». Решту заявок, які подали до 28 лютого, опрацьовують.



Ось найпопулярніші категорії витрат українців Довідка

Витрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума грошей, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в «Дії» та через банки-партнери.

:



комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат);

телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн;

заклади харчування — 443 млн грн;

ліки — 237 млн грн;

комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн;

благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн;

книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн;

залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн;

театри і кінотеатри — 80 млн грн;

поштові послуги — 61 млн грн.

Найбільше заявок на виплату подали через «Дію» — 12 мільйонів. Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що «Зимова єПідтримка» стала наймасовішою послугою за всю історію «Дії».



Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 000 гривень, вона була доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надходять на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.



У листопаді 2024 року Володимира Зеленського закликали переглянути програму — відповідну петицію підписали 25 тисяч українців

Зеленського закликають переглянути програму «Зимова єПідтримка» — петицію підписали 25 тисяч українцівЗеленського закликають переглянути програму «Зимова єПідтримка» — петицію підписали 25 тисяч українців

. У відповідь він заявив, що доручив премʼєру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петицію

Зеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцюЗеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцю

, врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державна програма «Зимова єПідтримка» завершилася. Нею скористалися 14,4 мільйона українців і отримали виплату 1 000 гривень для себе та своїх дітей. Найчастіше гроші витрачали на комунальні послуги.Про це повідомляє Бабель , посилаючись на Міністерство економіки.Держава вже профінансувала понад 10 мільйонів заявок, поданих у «Дії» та через банки-партнери. Разом з цим 1,7 мільйона людей отримали допомогу через «Укрпошту». Решту заявок, які подали до 28 лютого, опрацьовують.Ось найпопулярніші категорії витрат українців ДовідкаВитрати охоплюють програму «Зимова єПідтримка» з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума грошей, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в «Дії» та через банки-партнери.комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат);телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн;заклади харчування — 443 млн грн;ліки — 237 млн грн;комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн;благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн;книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн;залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн;театри і кінотеатри — 80 млн грн;поштові послуги — 61 млн грн.Найбільше заявок на виплату подали через «Дію» — 12 мільйонів. Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що «Зимова єПідтримка» стала наймасовішою послугою за всю історію «Дії».Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 000 гривень, вона була доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надходять на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна зняти готівку.У листопаді 2024 року Володимира Зеленського закликали переглянути програму — відповідну петицію підписали 25 тисяч українцівЗеленського закликають переглянути програму «Зимова єПідтримка» — петицію підписали 25 тисяч українцівЗеленського закликають переглянути програму «Зимова єПідтримка» — петицію підписали 25 тисяч українців. У відповідь він заявив, що доручив премʼєру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петиціюЗеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцюЗеленський відповів на петицію про перегляд виплат тисячі гривень кожному українцю, врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію