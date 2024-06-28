У США шукають плани можливого зняття санкцій з росії, – Reuters





Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, - пише



Цей список офіційні посадовці США можуть обговорити із представниками Росії вже найближчими днями в межах переговорів про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.



За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.



Конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність президента США Дональда Трампа і його радників помʼякшити санкції проти Росії в рамках потенційної мирної угоди з Москвою. Наразі незрозуміло, чого саме Вашингтон хоче від росії в обмін на послаблення санкцій.



Reuters не уточнює, які санкції проти росії можуть послабити першими.

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