У США шукають плани можливого зняття санкцій з росії, – Reuters
Сьогодні, 22:04
Білий дім доручив Держдепартаменту і Міністерству фінансів США підготувати список санкцій проти росії, які можуть помʼякшити.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, - пише "Бабель".
Цей список офіційні посадовці США можуть обговорити із представниками Росії вже найближчими днями в межах переговорів про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.
За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.
Конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність президента США Дональда Трампа і його радників помʼякшити санкції проти Росії в рамках потенційної мирної угоди з Москвою. Наразі незрозуміло, чого саме Вашингтон хоче від росії в обмін на послаблення санкцій.
Reuters не уточнює, які санкції проти росії можуть послабити першими.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, - пише "Бабель".
Цей список офіційні посадовці США можуть обговорити із представниками Росії вже найближчими днями в межах переговорів про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.
За даними джерел Reuters, зараз санкційні відомства готують пропозицію зняти санкції з окремих юридичних і фізичних осіб, включно з низкою російських олігархів.
Конкретний запит Білого дому на такий документ останніми днями підкреслює готовність президента США Дональда Трампа і його радників помʼякшити санкції проти Росії в рамках потенційної мирної угоди з Москвою. Наразі незрозуміло, чого саме Вашингтон хоче від росії в обмін на послаблення санкцій.
Reuters не уточнює, які санкції проти росії можуть послабити першими.
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