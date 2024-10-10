У Луцьку пошкодили об'єкт культурної спадщини, поліція відкрила кримінал. ВІДЕО
Сьогодні, 20:42
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини умисного пошкодження об'єкта культурної спадщини в Луцьку. Йдеться про "Прибутковий будинок", що на вулиці Галшки Гулевичівни, 12а.
Речниця управління Нацполіції в області Ольги Бузулук розповіла, що за фактом навмисного пошкодження об'єкта культурної спадщини розпочали досудове слідство за ч. 2 ст. 298 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до 3 років, - повідомляє Суспільне.
28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група.
Місцевий мешканець Михайло каже, що це будинок пам'ятає ще з дитинства, він був занедбаний.
"Коли був дитиною, ми тут ходили біля нього недалеко. І він вже руйнувався. Це просто старий будинок, котрий потребує якоїсь реставрації, як мало бути по-людськи. Але не так, як його зруйнували. Це ненормально", — говорить чоловік.
Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Одна частина — мансардна дерев’яна, але фронтони цегляні. Там повноцінний третій поверх був. Видно лінію карнизу, вона була з цікавою кладкою, яка повністю на сьогодні втрачена, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Олександри Котис.
З його слів, "Прибутковий будинок" має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з Державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігії та національностей, говорить Олександр Котис.
"Будівля репрезентує типову для ХХ століття архітектуру, так званого "цегляного стилю". Їх не штукатурили, цеглу викладали різним орнаментом. Прибутковий будинок це — типова і розповсюджена форма бізнесу. Як і зараз, це будівлі, які будуються з метою здачі в оренду під щось", — каже Олександр Котис.
Директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже, що "Прибутковий будинок" по вулиці Галшки Гулевичівни побудований у двадцятих роках минулого століття. Зараз він перебуває у приватній власності, будь-які будівельні роботи тут мають відбуватися за певної процедури.
"Ми знаходимось на території заповідника в історичному ареалі № 1 "Старе місто". Тут існують жорсткі умови щодо робіт як будівельних, так і земляних робіт. Особливо це стосується, коли іде справа про пам’ятки, про тіло пам’ятки місцевого значення", — каже Віктор Баюк.
Відповідальність за стан, усі роботи у будинку та навколо, несе власник, каже Віктор Баюк. Додає, що власник будівлі жодних погоджень не отримав.
Журналісти сконтактували телефоном з власником будівлі Андрієм, він почувши, хто до нього звертається за коментарем, кинув слухавку.
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Речниця управління Нацполіції в області Ольги Бузулук розповіла, що за фактом навмисного пошкодження об'єкта культурної спадщини розпочали досудове слідство за ч. 2 ст. 298 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до 3 років, - повідомляє Суспільне.
28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група.
Місцевий мешканець Михайло каже, що це будинок пам'ятає ще з дитинства, він був занедбаний.
"Коли був дитиною, ми тут ходили біля нього недалеко. І він вже руйнувався. Це просто старий будинок, котрий потребує якоїсь реставрації, як мало бути по-людськи. Але не так, як його зруйнували. Це ненормально", — говорить чоловік.
Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Одна частина — мансардна дерев’яна, але фронтони цегляні. Там повноцінний третій поверх був. Видно лінію карнизу, вона була з цікавою кладкою, яка повністю на сьогодні втрачена, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Олександри Котис.
З його слів, "Прибутковий будинок" має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з Державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігії та національностей, говорить Олександр Котис.
"Будівля репрезентує типову для ХХ століття архітектуру, так званого "цегляного стилю". Їх не штукатурили, цеглу викладали різним орнаментом. Прибутковий будинок це — типова і розповсюджена форма бізнесу. Як і зараз, це будівлі, які будуються з метою здачі в оренду під щось", — каже Олександр Котис.
Директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже, що "Прибутковий будинок" по вулиці Галшки Гулевичівни побудований у двадцятих роках минулого століття. Зараз він перебуває у приватній власності, будь-які будівельні роботи тут мають відбуватися за певної процедури.
"Ми знаходимось на території заповідника в історичному ареалі № 1 "Старе місто". Тут існують жорсткі умови щодо робіт як будівельних, так і земляних робіт. Особливо це стосується, коли іде справа про пам’ятки, про тіло пам’ятки місцевого значення", — каже Віктор Баюк.
Відповідальність за стан, усі роботи у будинку та навколо, несе власник, каже Віктор Баюк. Додає, що власник будівлі жодних погоджень не отримав.
Журналісти сконтактували телефоном з власником будівлі Андрієм, він почувши, хто до нього звертається за коментарем, кинув слухавку.
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