У Луцьку пошкодили об'єкт культурної спадщини, поліція відкрила кримінал. ВІДЕО





Речниця управління Нацполіції в області Ольги Бузулук розповіла, що за фактом навмисного пошкодження об'єкта культурної спадщини розпочали досудове слідство за ч. 2 ст. 298 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до 3 років, - повідомляє



28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група.



Місцевий мешканець Михайло каже, що це будинок пам'ятає ще з дитинства, він був занедбаний.



"Коли був дитиною, ми тут ходили біля нього недалеко. І він вже руйнувався. Це просто старий будинок, котрий потребує якоїсь реставрації, як мало бути по-людськи. Але не так, як його зруйнували. Це ненормально", — говорить чоловік.



Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Одна частина — мансардна дерев’яна, але фронтони цегляні. Там повноцінний третій поверх був. Видно лінію карнизу, вона була з цікавою кладкою, яка повністю на сьогодні втрачена, каже начальник відділу охорони культурної спадщини Олександри Котис.



З його слів, "Прибутковий будинок" має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з Державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігії та національностей, говорить Олександр Котис.



"Будівля репрезентує типову для ХХ століття архітектуру, так званого "цегляного стилю". Їх не штукатурили, цеглу викладали різним орнаментом. Прибутковий будинок це — типова і розповсюджена форма бізнесу. Як і зараз, це будівлі, які будуються з метою здачі в оренду під щось", — каже Олександр Котис.



Директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк каже, що "Прибутковий будинок" по вулиці Галшки Гулевичівни побудований у двадцятих роках минулого століття. Зараз він перебуває у приватній власності, будь-які будівельні роботи тут мають відбуватися за певної процедури.



"Ми знаходимось на території заповідника в історичному ареалі № 1 "Старе місто". Тут існують жорсткі умови щодо робіт як будівельних, так і земляних робіт. Особливо це стосується, коли іде справа про пам’ятки, про тіло пам’ятки місцевого значення", — каже Віктор Баюк.



Відповідальність за стан, усі роботи у будинку та навколо, несе власник, каже Віктор Баюк. Додає, що власник будівлі жодних погоджень не отримав.



Журналісти сконтактували телефоном з власником будівлі Андрієм, він почувши, хто до нього звертається за коментарем, кинув слухавку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють обставини умисного пошкодження об'єкта культурної спадщини в Луцьку. Йдеться про "Прибутковий будинок", що на вулиці Галшки Гулевичівни, 12а.Речниця управління Нацполіції в областірозповіла, що за фактом навмисного пошкодження об'єкта культурної спадщини розпочали досудове слідство за ч. 2 ст. 298 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 34 до 85 тисяч гривень або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до 3 років, - повідомляє Суспільне. 28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група.Місцевий мешканецькаже, що це будинок пам'ятає ще з дитинства, він був занедбаний."Коли був дитиною, ми тут ходили біля нього недалеко. І він вже руйнувався. Це просто старий будинок, котрий потребує якоїсь реставрації, як мало бути по-людськи. Але не так, як його зруйнували. Це ненормально", — говорить чоловік.Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Одна частина — мансардна дерев’яна, але фронтони цегляні. Там повноцінний третій поверх був. Видно лінію карнизу, вона була з цікавою кладкою, яка повністю на сьогодні втрачена, каже начальник відділу охорони культурної спадщиниЗ його слів, "Прибутковий будинок" має статус пам’ятки архітектури місцевого значення, тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з Державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігії та національностей, говорить Олександр Котис."Будівля репрезентує типову для ХХ століття архітектуру, так званого "цегляного стилю". Їх не штукатурили, цеглу викладали різним орнаментом. Прибутковий будинок це — типова і розповсюджена форма бізнесу. Як і зараз, це будівлі, які будуються з метою здачі в оренду під щось", — каже Олександр Котис.Директор державного історико-культурного заповідника у Луцькукаже, що "Прибутковий будинок" по вулиці Галшки Гулевичівни побудований у двадцятих роках минулого століття. Зараз він перебуває у приватній власності, будь-які будівельні роботи тут мають відбуватися за певної процедури."Ми знаходимось на території заповідника в історичному ареалі № 1 "Старе місто". Тут існують жорсткі умови щодо робіт як будівельних, так і земляних робіт. Особливо це стосується, коли іде справа про пам’ятки, про тіло пам’ятки місцевого значення", — каже Віктор Баюк.Відповідальність за стан, усі роботи у будинку та навколо, несе власник, каже Віктор Баюк. Додає, що власник будівлі жодних погоджень не отримав.Журналісти сконтактували телефоном з власником будівлі Андрієм, він почувши, хто до нього звертається за коментарем, кинув слухавку.

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