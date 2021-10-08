У селі на Волині через хвору на сказ лисицю запровадили карантин





Лабораторний аналіз підтвердив сказ, повідомили 3 березня у Камінь-Каширській районні військовій адміністрації, пише



Карантинні обмеження скасують через два місяці за умови, що за цей час не буде зафіксовано інших випадків захворювання на сказ.



У Камінь-Каширській райдержадміністрації додали: місяць тому сказ виявили у селі Залізниця Любешівської громади. Щоб запобігти поширенню захворювання, власникам домашніх тварин радять вакцинувати домашніх собак і котів.



Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Залаззя Любешівської громади на Волині на 60 днів запровадили карантин. В одному із домогосподарств через укус лисиці постраждала домашня тварина.Лабораторний аналіз підтвердив сказ, повідомили 3 березня у Камінь-Каширській районні військовій адміністрації, пише Суспільне Карантинні обмеження скасують через два місяці за умови, що за цей час не буде зафіксовано інших випадків захворювання на сказ.У Камінь-Каширській райдержадміністрації додали: місяць тому сказ виявили у селі Залізниця Любешівської громади. Щоб запобігти поширенню захворювання, власникам домашніх тварин радять вакцинувати домашніх собак і котів.Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію