У селі на Волині через хвору на сказ лисицю запровадили карантин
Сьогодні, 19:17
У селі Залаззя Любешівської громади на Волині на 60 днів запровадили карантин. В одному із домогосподарств через укус лисиці постраждала домашня тварина.
Лабораторний аналіз підтвердив сказ, повідомили 3 березня у Камінь-Каширській районні військовій адміністрації, пише Суспільне.
Карантинні обмеження скасують через два місяці за умови, що за цей час не буде зафіксовано інших випадків захворювання на сказ.
У Камінь-Каширській райдержадміністрації додали: місяць тому сказ виявили у селі Залізниця Любешівської громади. Щоб запобігти поширенню захворювання, власникам домашніх тварин радять вакцинувати домашніх собак і котів.
Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.
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Лабораторний аналіз підтвердив сказ, повідомили 3 березня у Камінь-Каширській районні військовій адміністрації, пише Суспільне.
Карантинні обмеження скасують через два місяці за умови, що за цей час не буде зафіксовано інших випадків захворювання на сказ.
У Камінь-Каширській райдержадміністрації додали: місяць тому сказ виявили у селі Залізниця Любешівської громади. Щоб запобігти поширенню захворювання, власникам домашніх тварин радять вакцинувати домашніх собак і котів.
Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.
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