Росія 25 разів порушувала домовленості, і це лише офіційно, - Зеленський

Володимир Зеленський пояснив, чому просто припинення вогню неможливо. Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців.



Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог, нагадав український президент, пише



Під час спілкування з пресою він наголосив, що через цей попередній досвід довіряти росіянам неможливо, і що просто припинення вогню, без гарантій, мир зовсім не означатиме. Тому треба чітко визначити, хто буде контролювати дотримання росіянами взятих зобов'язань.



"25 разів, починаючи з першої окупації 2014 року Криму і частини Сходу, 25 разів офіційно, і це коли офіційно домовлялись, що буде припинення вогню", – наголосив Зеленський.



Говорячи про те, чи допустять росіяни розміщення західного контингенту в Україні, президент сказав, що Росія не має сили і відповідної економіки, аби забезпечити всі свої землі. Тому тим більше неясно, для чого їм земля ще й українська. Екзистенційно, вважає він, ця війна – це питання не про землі, а про "руський мір", розповсюдження російської присутності там, де раніше був радянський союз. Тому Росії непотрібна сильна Україна, а потрібна республіка, як Білорусь: юридично незалежна країна, а фактично – частина Росії, де вона має тотальний контроль.



Україна – кістка поперек горла Росії, додав Зеленський. Вона велика і територіально, і за кількістю населення. Якщо Україна не вистоїть, то всі країни, зокрема Євросоюзу, які були під радянським впливом, теж падуть. Тому треба не знімати санкції з Росії, а максимально посилити їх, щоб російська економіка, яка вже і так у складній ситуації, була підірвана ще більше. Треба обрізати всі стосунки, де він обходить санкції. Запропонувати країнам, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, інші варіанти, щоб їм було нецікаво співпрацювати з Росією.



"Яким чином він може заборонити партнерам розташовувати контингент?" – запитав Зеленський.



Україна неодноразово наголошувала, що вважає вступ до НАТО найдешевшою і найдієвішою гарантією безпеки. Але проти декілька країн-членів, насамперед, США, від думки яких залежні деякі інші члени Альянсу.



Україна згодна на те, щоб замість НАТО отримати інші гарантії безпеки, зокрема, миротворчий контингент. Але вважає, що США теж мають бути частиною гарантій. Якщо не військовими, то їх забезпеченням, насамперед у ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпояснив, чому просто припинення вогню неможливо. Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців.Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог, нагадав український президент, пише LB.ua Під час спілкування з пресою він наголосив, що через цей попередній досвід довіряти росіянам неможливо, і що просто припинення вогню, без гарантій, мир зовсім не означатиме. Тому треба чітко визначити, хто буде контролювати дотримання росіянами взятих зобов'язань."25 разів, починаючи з першої окупації 2014 року Криму і частини Сходу, 25 разів офіційно, і це коли офіційно домовлялись, що буде припинення вогню", – наголосив Зеленський.Говорячи про те, чи допустять росіяни розміщення західного контингенту в Україні, президент сказав, що Росія не має сили і відповідної економіки, аби забезпечити всі свої землі. Тому тим більше неясно, для чого їм земля ще й українська. Екзистенційно, вважає він, ця війна – це питання не про землі, а про "руський мір", розповсюдження російської присутності там, де раніше був радянський союз. Тому Росії непотрібна сильна Україна, а потрібна республіка, як Білорусь: юридично незалежна країна, а фактично – частина Росії, де вона має тотальний контроль.Україна – кістка поперек горла Росії, додав Зеленський. Вона велика і територіально, і за кількістю населення. Якщо Україна не вистоїть, то всі країни, зокрема Євросоюзу, які були під радянським впливом, теж падуть. Тому треба не знімати санкції з Росії, а максимально посилити їх, щоб російська економіка, яка вже і так у складній ситуації, була підірвана ще більше. Треба обрізати всі стосунки, де він обходить санкції. Запропонувати країнам, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, інші варіанти, щоб їм було нецікаво співпрацювати з Росією."Яким чином він може заборонити партнерам розташовувати контингент?" – запитав Зеленський.Україна неодноразово наголошувала, що вважає вступ до НАТО найдешевшою і найдієвішою гарантією безпеки. Але проти декілька країн-членів, насамперед, США, від думки яких залежні деякі інші члени Альянсу.Україна згодна на те, щоб замість НАТО отримати інші гарантії безпеки, зокрема, миротворчий контингент. Але вважає, що США теж мають бути частиною гарантій. Якщо не військовими, то їх забезпеченням, насамперед у ППО.

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