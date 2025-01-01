Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня

Леонід Сасюк

Коротко про справу

Схема "Муніципальна няня"

Під час судового засідання

Хто така Наталія Поліщук?

Наталія Поліщук

Докази у справі

Висновок

Суд над директоркою Шацького нацпарку, яку звинувачують у шахрайстві та ще низці корупційних злочинів, здається, нарешті рухається вперед.Справу почали розглядати по суті, і під час останнього засідання, що відбулося 26 лютого, сторона обвинувачення розпочала подання письмових доказів до суду.Протягом чотирьох годин прокурорзачитував документи, що, на думку слідства, підтверджують провину Христецької. Того дня вдалося розглянути (й то не повністю) лише матеріали, пов’язані з її участю в схемі "Муніципальна няня". Саме про цей епізод ми й розповімо.Але спочатку нагадаємо, у чому загалом звинувачують Христецьку.У 2022 році. Слідство встановило, що директорка оформила на роботу в нацпарк шість людей. Останні на робочому місці фактично не перебували, але заробітна плата їм нараховувалася. Гроші між собою ділили учасники схеми – четверо працівників нацпарку та сама директорка. Всі вони, а також співмешканець Христецькоїпроходять обвинуваченими у справі. Завдані державі збитки становлять близько мільйона гривень.Ще один епізод пов'язаний із державною програмою "Муніципальна няня". Христецька уклала договір із, яка нібито доглядала за її дитиною. Фактично ці послуги не надавалися, хоча держава компенсувала директорці нацпарку витрати на няню – 23 тисячі гривень.Відтак, Христецьку звинуватили у скоєнні одразу чотирьох злочинів:• шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб;• привласненні або розтраті чужого майна;• використанні завідомо підробленого документа;• службовому підробленні.Про деталі цієї справи й те, як понад півтора року у ній не було жодного руху – читайте у наших попередніх матеріалах.Для тих, хто не в курсі, "Муніципальна няня" – це така соціальна програма, що дозволяє батькам, які з певних причин мають складнощі щодо догляду за дітьми, брати собі на допомогу помічницю (ка). Батьки сплачують няні кошти, подають про це звіт в управління соцзахисту і держава відшкодовує сім’ї всі витрати. Ось як це працює!Згідно з матеріалами, які були озвучені прокурором, стало відомо, що Марія Христецька теж знайшла собі таку няню. Нею була жителька села Острожець, що на Рівненщині, Наталія Поліщук. Близько року – з літа 2021-го до літа 2022-го – жінка нібито надавала Христецькій послуги няні, щодня доглядаючи за її маленькою донькою. Директорка нацпарку за це отримувала відшкодування від держави – приблизно 1 900 гривень щомісяця. За весь час набігла сума у понад 23 тисячі гривень.Однак слідство встановило, що насправді Наталя Поліщук не була нянею для дитини Христецької. І що найцікавіше – вона є давньою знайомою родини Христецьких та раніше вже фігурувала у незаконних схемах очільниці нацпарку.Про її особу кілька років тому розповідали журналісти "12 каналу" у своїх розслідуваннях. Тоді медійники помітили, що Наталія Поліщук, щойно оформивши ФОП, почала брати активну участь у тендерах Шацького національного парку.У новоспеченої підприємиці нацпарк кілька разів орендував вантажні машини для перевезень та на постійній основі – стрічкову пилораму. Загальна ціна угод становила майже 700 тисяч гривень. Журналістам здалося дивним, що Наталія Поліщук бере участь тільки у тендерах нацпарку, і що найцікавіше – постійно у них виграє.Тоді журналісти з’ясували, що Наталія Поліщук насправді вже багато років працює продавцем у магазині батьків Христецької в Острожці. Ніяких вантажних автомобілів, а тим паче пилорам вона не має. Тоді стало зрозуміло, що жінка стала фіктивним підприємцем, на якого свій бізнес, так би мовити, по старій дружбі, записала керівниця нацпарку Марія Христецька.І ось тепер виявляється, що пані Наталія ще й була псевдонянею у Христецької. Що цікаво, всі компенсовані за соцпрограмою кошти Христецька не присвоювала, а переводила на рахунок Наталії Поліщук. Ймовірно, так вона платила знайомій за активну участь у своїх схемах.Прокурор представив деякі докази, що підтверджують: Наталія Поліщук ніяк не могла бути нянею для доньки Христецької.Зокрема, про це свідчить витяг з її телефонних дзвінків, за якими можна відслідкувати місцеперебування людини. Христецька з донькою мешкають у селі Світязь, Наталія Поліщук жодного разу не була зафіксована там упродовж періоду, коли буцімто надавала послуги няні.Крім того, слідство довело, що жінка якийсь час перебувала за кордоном. За межі країни у цей період виїжджала і донька Христецької. А гроші – весь час нараховувалися.Під час досудового розслідування поліцейські також провели обшук в магазині Христецьких, де працювала Наталія Поліщук. Там мати Христецькоїрозповіла, що Наталія Поліщук давно працює у них продавчинею, з графіком "день через день". То як вона щобудня могла виконувати роботу няні, та ще й за майже 200 кілометрів від дому – в Острожці? Питання риторичне!Сума, на яку очільниці нацпарку вдалося "кинути державу" за допомогою цієї схеми, насправді мізерна – всього якихось 23 тисячі гривень. Але, напевно, Христецька готова бути навіть такою дріб’язковою і використати будь-яку можливість, аби нажитися коштом когось іншого.Упродовж наступних кількох місяців будуть відбуватися ще декілька судових слухань, впродовж яких прокурор і надалі подаватиме докази щодо оформлення фіктивних працівників. Там сума завданих збитків набагато більша – близько мільйона гривень.Ми ж продовжуємо слідкувати за перебігом цієї справи та ділитися із читачами її подробицями.