Зупинилося серце Героя з Волині Володимира Киричука

Володимира Киричука, 1984 року народження. Жителя Нововолинська.



Про це



"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.



Інформація щодо поховання:



Сьогодні, 3 березня, о 16:45 жалобний кортеж вирушить від моргу Нововолинська до Свято-Михайлівського храму на 15-мкрн. Там тіло Героя проведе ніч.



У вівторок, 4 березня, о 13:00 в храмі розпочнеться панахида та прощання.



Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Володимир: вулиця Шота Руставелі, 2.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок захворювання зупинилося серце нашого захисника, 1984 року народження. Жителя Нововолинська.Про це повідомив мер міста Борис Карпус."Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.Інформація щодо поховання:Сьогодні, 3 березня, о 16:45 жалобний кортеж вирушить від моргу Нововолинська до Свято-Михайлівського храму на 15-мкрн. Там тіло Героя проведе ніч.У вівторок, 4 березня, о 13:00 в храмі розпочнеться панахида та прощання.Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Володимир: вулиця Шота Руставелі, 2.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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