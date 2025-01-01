Зупинилося серце Героя з Волині Володимира Киричука

Зупинилося серце Героя з Волині Володимира Киричука
Внаслідок захворювання зупинилося серце нашого захисника Володимира Киричука, 1984 року народження. Жителя Нововолинська.

Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.

Інформація щодо поховання:

Сьогодні, 3 березня, о 16:45 жалобний кортеж вирушить від моргу Нововолинська до Свято-Михайлівського храму на 15-мкрн. Там тіло Героя проведе ніч.

У вівторок, 4 березня, о 13:00 в храмі розпочнеться панахида та прощання.

Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Володимир: вулиця Шота Руставелі, 2.

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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