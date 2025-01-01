Зупинилося серце Героя з Волині Володимира Киричука
Сьогодні, 16:02
Внаслідок захворювання зупинилося серце нашого захисника Володимира Киричука, 1984 року народження. Жителя Нововолинська.
Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.
Інформація щодо поховання:
Сьогодні, 3 березня, о 16:45 жалобний кортеж вирушить від моргу Нововолинська до Свято-Михайлівського храму на 15-мкрн. Там тіло Героя проведе ніч.
У вівторок, 4 березня, о 13:00 в храмі розпочнеться панахида та прощання.
Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Володимир: вулиця Шота Руставелі, 2.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив мер міста Борис Карпус.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким.
Інформація щодо поховання:
Сьогодні, 3 березня, о 16:45 жалобний кортеж вирушить від моргу Нововолинська до Свято-Михайлівського храму на 15-мкрн. Там тіло Героя проведе ніч.
У вівторок, 4 березня, о 13:00 в храмі розпочнеться панахида та прощання.
Після завершення жалобний кортеж підʼїде до будинку, де мешкав Володимир: вулиця Шота Руставелі, 2.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти)", - йдеться в повідомленні.
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